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搭高鐵已成習慣 中秋假期9月15日再創高鐵單日旅運新高

2019-09-17 11:05經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

中秋節疏運總計五天，台灣高鐵公司提供874班次列車的旅運服務，讓超過117.6萬...
中秋節疏運總計五天，台灣高鐵公司提供874班次列車的旅運服務，讓超過117.6萬餘人次旅客，利用台灣高鐵平安抵達目的地。其中，9月15日旅運達31.8萬餘人次，創2007年通車營運以來單日最高紀錄！　圖／台灣高鐵公司提供
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台灣高鐵公司表示，2019「中秋節假期疏運」昨（16）日順利完成，自9月12日至16日，共加開154班次列車（南下72班、北上82班），總計五天提供874班次列車的旅運服務，讓超過117.6萬餘人次旅客，利用台灣高鐵平安抵達目的地。其中，9月15日旅運達31.8萬餘人次，創2007年通車營運以來單日最高紀錄！

台灣高鐵公司說，中秋節向來為國人重視之傳統節日，為全力協助旅客平安返鄉、歡度佳節，提前將全車隊34組列車完成檢修，以最大運能服務旅客；同時，各車站及列車均加派人力，協助旅客進站乘車。疏運期間，高鐵各車站均視人潮狀況，機動啟動管制措施，以維護旅客安全，並引導旅客依照前往之目的地，分流搭乘不同停靠模式之列車。

針對旅運尖峰時段，台灣高鐵公司分別於9月12日、9月13日及9月15日共加開5班次全車自由座（商務車廂除外）列車，並於自由座候車人潮較多時，開放列車車間通道或對號座車廂供自由座旅客站立，以全力疏運自由座旅客；同時於尖峰時段各車次，特別安排1位列車長加3位服勤員，以加強服務旅客；期盼讓旅客都能平安返鄉歡度佳節，並於假期結束後順利返回工作崗位。

高鐵公司衷心感謝全體同仁堅守崗位、共同努力，全力投入中秋疏運，不僅確保各車次列車發車率達到100%，更讓今年高鐵中秋疏運順利完成，以具體行動為旅客創造安全、快速、準點的旅運服務。

台灣高鐵自2007年1月5日迄今單日旅運人次前五名：

1. 2019/9/15（中秋節收假日）：31.8萬餘人次。

2. 2019/4/7（清明節收假日）：30萬餘人次。

3. 2019/2/7（農曆春節大年初三）：29.8萬餘人次。

4. 2018/9/24（中秋節收假日）：29.1萬餘人次。

5. 2019/6/9（端午節收假日）：28.8萬餘人次。

中秋節高鐵連假

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