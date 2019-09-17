搶攻全球玩家旅遊商機 KAYAK與雄獅旅遊合作

2019-09-17 10:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



近年旅遊比價網站使用日漸蓬勃，卻也競爭激烈，全球一站式旅遊比價網站KAYAK宣布與台灣第一大旅遊品牌-雄獅旅遊合作，強強聯手，積極拉攏各方旅遊玩家提供最超值的旅行首選。

KAYAK台灣區域總監謝丹琪表示，即日起在KAYAK搜尋，即可獲得來自雄獅旅行社的豐富旅遊組合，以及更具競爭力的旅遊比價服務，讓台灣民眾簡單的透過一次搜尋，發現並且獲得最經濟的選項，讓每一次出遊都物超所值。

謝丹琪並進一步指出，KAYAK也結合原有合作的數百家旅遊網站，同時比較住宿、機票、租車等眾多超值旅遊價格資訊，最多可省下35%優惠。

此外，旅遊玩家亦可透過KAYAK提供機票「價格預測」功能，建議最佳價格的時機或者何時降價入手。同時，還有「旅程」規劃服務介面與運用AR黑科技的「量度行李尺寸」功能，出門掌握行李尺寸、大小是否符合航空標準，以減少臨櫃登記付出巨額行李罰金的風險。

謝丹琪並表示，雄獅旅行社為台灣首屈一指的旅遊集團，近年為迎接個人化旅遊浪潮興起，雄獅也致力打造便捷的「旅遊科技平台」，運用全球111間航空公司機票，提供旅客更佳訂制化的選擇服務，滿足多方的機票需求與價格競爭。