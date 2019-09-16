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漢諾威工具機展登場 台灣5G聯盟同步啓動

2019-09-16 23:49經濟日報 記者宋健生╱即時報導

全球最大的歐洲工具機展(EMO)16日在德國漢諾威登場，台灣共有239家廠商參展，躋身全球第二大參展國；外貿協會董事長黃志芳、台灣機械公會理事長柯拔希，一大早就抵達會場，為廠商加油打氣。

值得注意的是，因應美中貿易摩擦，外貿協會與中衛中心執行的智慧機械海外推廣計畫，今年特別在漢諾威工具機展設置「台灣智慧機械形象館」，並舉辦台灣智慧製造VR記者會、台灣之夜等活動，擴大台灣參展聲勢。

由國眾電腦董事長王超群擔任會長的「台灣5G垂直應用聯盟」，也同步於16日在台北舉行啟動儀式；黃志芳與柯拔希兩人並在友嘉集團展場，與友嘉集團總裁朱志洋一同跨洋主持「台灣5G垂直應用聯盟」啟動聯網儀式，場面盛大。

台灣機械公會理事長柯拔希表示，美中貿易戰火延燒，台灣工具機暨零組件廠今年鎖定歐洲市場火力全開，預估總接單目標至少上看10億美元(逾新台幣309億餘元)。

這次台廠可說精銳盡出，包括友嘉、上銀、東台、程泰、百德、永進、協鴻、台中精機、麗馳等，參展規模比上屆成長10%，成為全球第二大參展國。其中，友嘉集團包下一整座展館，更躋身全球第二大參展廠商。

友嘉在歐洲工具機展中，也首度向全球宣揚5G未來工廠技術與服務能量。朱志洋宣布，友嘉參與歐盟「Clear 5G」計畫即將開花結果，位於新竹湖口工業區的亞洲第一座5G未來工廠預計明年3月試營運。

據了解，參與Clear 5G計畫的歐盟國家包括英國、法國、土耳其、荷蘭及希臘；友嘉集團主要透過「國家隊」報名方式，攜手凌華科技、資策會與台灣大學，共同參與「台歐雙邊合作Clear 5G」計畫，投入資金超過2億元。

朱志洋指出，5G無線網路具有二大特性，包括：高資料頻寬、低時間延遲。目前，4G資訊傳送與反應速度約10毫秒，未來5G僅需1到2毫秒，可大幅提升無人搬運車、機械手臂等自動化設備敏感度與反應速度。

友嘉集團在全球有37個工具機品牌、50個生產地，遍佈全球10大機械製造國。而亞洲第一座5G未來工廠將落腳新竹湖口工業區，並以岩田友嘉工廠為試驗場域，建置5G無線網路服務工廠。明年3月試營運時，參與Clear 5G計畫的歐盟國家，都將派官員來台見證這歷史性的一刻。

黃志芳說，今年漢諾威工具機展有規劃5G專屬展館，台灣的南港展覽館也是定位為5G示範場域，加上16日啟動的台灣5G垂直應用聯盟，台灣在推動5G垂直應用上，已逐步展現成果。

「台灣5G垂直應用聯盟」同步於16日在台北舉行啟動儀式，貿協董事長黃志芳(中)與...
「台灣5G垂直應用聯盟」同步於16日在台北舉行啟動儀式，貿協董事長黃志芳(中)與台灣機械公會理事長柯拔希(左一)兩人並在友嘉集團展場，與友嘉集團總裁朱志洋(右一)一同跨洋主持「台灣5G垂直應用聯盟」啟動聯網儀式。記者宋健生/攝影
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全球最大的歐洲工具機展(EMO)16日在德國漢諾威登場，外貿協會董事長黃志芳(後...
全球最大的歐洲工具機展(EMO)16日在德國漢諾威登場，外貿協會董事長黃志芳(後排左)、台灣機械公會理事長柯拔希(後排右)，一大早就抵達會場，為廠商加油打氣，前者為友嘉集團總裁朱志洋。記者宋健生/攝影
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5G友嘉工具機
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