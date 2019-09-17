河靜鋼價重挫 引發價格破壞效應

2019-09-17 01:14 聯合報 記者 聯合報 記者 林政鋒 ／高雄報導



圖為台塑越南鋼廠。圖／台塑越鋼提供 分享 facebook

國際鐵礦漲百分之二十，越南河靜鋼廠十一月盤價卻逆勢大跌近百分之十，創近期全球鋼廠最大降幅，河靜是否「開錯盤」引起業界熱烈討論，但鋼價已受深度破壞，買家毀單潮蠢蠢欲動，上市鋼廠憂心年底旺季火苗將吹熄。

法人分析，中鋼第四季開平盤，大陸寶、武鋼與鞍鋼等一級廠十月鋼價有漲有跌，修正幅度人民幣一百元、約十一美元，河靜十一月鋼價熱軋底材每公噸直接大跌五十一美元，與各大鋼廠相比較跌勢擴大四至五倍，令鋼市前景烏雲密布。

上市鋼廠主管說，國際鐵礦行情從八月十七日低點每公噸八十點一六美元起漲，至上周收盤九十六點三三美元，不到三周漲幅逾百分之二十，鐵礦漲在前面，河靜上周末鋼價則重摔在後，成本與價格走勢嚴重悖離，「是否有難言之隱、苦衷是什麼？」引起業界高度關切。

河靜主管指出，十一月盤價跳水，是寄望一次落底抵禦低價印度鋼料傾銷東協，尤其近來河靜接單不理想，只達目標值的七成上下，庫存量增加對產銷都是壓力，有感降價是快速脫困的有效辦法，同時站穩市場地位。

中鋼表示，河靜鋼價大跌已經導致「價格破壞」效應，鋼鐵從上游到下游都需要做好因應，買家以河靜低價要求賣家比照辦理，市場將陷入惡性循環。

上市鋼廠主管說，河靜鋼價大跌，前波接到來自越南的訂單已經引起騷動，部分訂單將被惡意取消，除非跟進降價，否則客戶毀單的動作短期內只會增加不會減少。