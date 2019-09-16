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世界明珠商辦每坪100萬買貴了？聯強杜書伍這麼說

2019-09-16 20:58經濟日報 記者陳美玲╱即時報導

聯強國際總裁杜書伍表示，市場覺得集團用每坪100萬元購入該案買貴了，接下來可能會毀約，不過對聯強來說，該案不管從地點獨特性、設計、材料，加上辦公大樓是以24小時不停頓營運的規格來規劃，這是集團看了5、60棟建築中從沒看過的規格，在客製化打造集團所需的全球營運總部之下，不能單從表面上一坪多少錢來審視。

杜書伍分析，光是外觀節能玻璃材料就用五層，目前僅有微風南山部分高樓層有使用，以及富邦A25可能會使用。另外聯強最在意的窗簾，也是特殊規格、價格是市場上的三倍，光是設計、用料部分市場上肯定絕無僅有，願意下戰帖「有人要來PK嗎？」

在聯強國際以每坪100萬元買下「世界明珠」商辦大樓的13~27樓後，負責銷售作業的甲山林廣告暨愛山林建設總經理張境在指出，業主南港輪胎現不急著賣商辦，尤其南港是繼信義計畫區後新的東區門戶，對這塊地很惜售，接下來商辦可能堅守價格。

張境在分析，以「世界明珠」來說，該案總銷達1,000億元是史上總銷規模最大建案，且占地面積高達9,453坪，擁有台北市稀有的超大基地，加上位於東區門戶計畫、五鐵共構的南港，並是國家生技、生醫產業聚落重地，加上交通轉運中心、軟體產業中心、生技產業中心、會展中心、流行音樂中心、等五大中心功能，以及高規格的台日精工團隊，在建案地點、產品、用料等特殊性下，不僅吸引聯強國際重金進駐設立全球營運中心總部，住宅每坪開價料不低於150萬元，創區域新高價。

張境在今（16）日在聯強國際與南港輪胎辦公大樓簽約記者會中表示，以台北市來看，內湖商辦已經飽和，加上從該區進入市中心交通動線不足、時常大塞車，相較之下，南港不僅和內湖、汐科連成軸線，更是五鐵共構，且擁有會展中心、國家級五大中心定位，未來還有藝文特區，將是繼信義計畫區之後的新東區門戶。

除此之外，張境在說，包括國泰、潤泰、國產、國揚，以及日本三井不動產的LalaPort等，都有指標建設進行中，像是國泰的南港機廠公辦都更案，潤泰新則是「南港商三特公辦都更案（南港之心）」，國揚則是大南港案，因此2024年「世界明珠」完工後，未來區域指日可待，業主南港輪胎對於這塊土地也相當惜售，因此商辦大樓在聯強國際以每坪100萬元拿下15個樓層後，接下來可能朝營運出租規劃，因為賣掉可惜，即使要出售價格也一定不會太低。

聯強國際總裁杜書伍(左)表示，市場覺得集團用每坪100萬元購入「世界明珠」辦公大...
聯強國際總裁杜書伍(左)表示，市場覺得集團用每坪100萬元購入「世界明珠」辦公大樓案買貴了，接下來可能會毀約，不過對聯強來說，該案不管從地點獨特性、設計、材料，加上辦公大樓是以24小時不停頓營運的規格來規劃，這是集團看了5、60棟建築中從沒看過的規格，在客製化打造集團所需的全球營運總部之下，不能單從表面上一坪多少錢來審視。右為南港輪胎董事長林學圃。業者提供
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