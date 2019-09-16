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西門子歌美颯首座歐洲境外機艙組裝廠 落腳台中港

2019-09-16 20:37經濟日報 記者江睿智╱即時報導

西門子歌美颯將在台中港工業專業區設置機艙組裝廠，今（16）日上午舉行啟動儀式，此為西門子歌美颯首座位於歐洲境外的離岸風機組裝廠，預計2020年春天動工，2021年生產。

目前西門子歌美颯已在台灣拿下逾2GW的風機訂單，包括沃旭大彰化東南、西南900MW、海洋二期120MW、達德允能708MW、麗威350MW等。

目前西門子歌美颯離岸機艙組裝和生產皆在德國及丹麥。沃旭為達到經濟部國產化目標，要求西門子歌美颯在台設機艙組裝廠，因此該組裝廠2021年起將首先組裝111支風機給沃旭。

西門子歌美颯全球離岸風電執行長Andreas Nauen表示，西門子歌美颯在台設機艙組裝廠，投資額至少千萬歐元（折合新台幣3.48億元），不僅提前落實國產化，更是戰略投資，對台灣及亞太離岸風電市場的長期潛力抱持樂觀。

經濟部長沈榮津今日在啟動儀式致詞表示，台灣是歐洲業者進軍亞太離岸風電橋頭堡，包括日本、越南、印度等都有離岸風電商機，他樂見西門子歌美颯在台設機艙組裝廠，並與台灣企業永冠（輪轂）、華新麗華、大亞（纜線）、以及台塑、上緯材料（葉片）合作。

西門子歌美颯於今年六月取得大彰化離岸風電東南與西南計畫風機訂單後，時隔一個月即接續成為「台中港工業專業區（II）約3 公頃土地租賃暨投資經營案」之最優投資人，並與台灣港務公司台中港務分公司簽署土地租賃契約。

西門子歌美颯表示，3公頃使用將包含機艙組裝、測試、倉儲、辦公室、戶外倉儲等。西門子歌美颯將與港務公司合作，透過新建的毗連碼頭區域，協力建立進出口之運輸。

西門子歌美颯表示，機艙組裝廠將於2020年開始興建、2021年生產。此廠將首先支持沃旭之大彰化離岸風電東南與西南計畫共900 MW所需8M風機；之後，此組裝廠將支援、供應其他區域離岸風電訂單之用。

配合離岸風電開發，除了西門子歌美颯進駐到台中港工業專業區設機艙組裝廠外，永冠、台欣、天立、樺晟等風電相關公司亦已進駐到台中港工業專業區。

西門子歌美颯位在台中港預組裝碼頭，為海洋風電組裝風機之作業情況。遠方直立的是塔架...
西門子歌美颯位在台中港預組裝碼頭，為海洋風電組裝風機之作業情況。遠方直立的是塔架，平放是葉片，左前方、印有FOWI是機艙。安裝船每次可以裝載2支完整風機至苗栗海洋風場，再進行風機安裝作業。（圖／江睿智攝）
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西門子歌美颯風機機艙，現由德國進口。將來將在台中港組裝。機艙組裝大致分三段，前段...
西門子歌美颯風機機艙，現由德國進口。將來將在台中港組裝。機艙組裝大致分三段，前段是受風處（hub）、中段是發電機、後段則是變壓器和電箱，稱之為backend。（圖／江睿智攝）
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離岸風電
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