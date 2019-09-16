台灣虎航將開放招募空服員 尋找下一位虎寶虎妞

2019-09-16 19:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



台灣虎航今（16）日宣布，將開放客艙組員（空服員）職缺招募，歡迎具有安全意識、笑容親切、開朗、活潑、喜歡與人互動的應試者加入台灣虎航。

台灣虎航自2014年開航以來，每年開放招募客艙組員職缺，皆吸引上千人報名。台灣虎航企業形象年輕活潑、朝氣十足，也是首家且連續四年獲得信譽品牌最高榮譽白金獎項認證的國籍低成本航空，並於今（2019）年1111人力銀行所舉辦的幸福企業網路投票活動中，於海空運輸業中獲得最佳幸福企業認可。

台灣虎航現提供亞洲22個航點、29條航線可供選擇，航網四通八達，便利旅客安排行程，再加上自助旅行風潮興盛，有助於低成本航空的發展。

台灣虎航這次客艙組員招募的報名時間為2019年9月23日凌晨0時1分起，至2019年10月13日晚間23時59分止。這次招募報名截止後，即針對所有履歷投遞者進行初步書面資料審核，通過資料審核者，將安排於2019年10月26日、27日進行初試；2019年11月2日、3日進行複試。