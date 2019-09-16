KAYAK攜手雄獅旅遊 展開合作夥伴關係

2019-09-16 18:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



近年旅遊比價網站使用日漸蓬勃，能提供最廣泛與即時的市場價格，才能給予各方旅遊玩家最超值的旅行首選。即日起，全球一站式旅遊比價網站KAYAK（tw.kayak.com）正式與台灣第一大旅遊品牌－雄獅旅遊合作，共同推出最具競爭力的旅遊商品，一鍵獲得最豐富與優質的選擇。

結合原有合作的數百家旅遊網站，同時比較住宿、機票、租車等眾多超值旅遊價格資訊。最多省下35%優惠。透過KAYAK提供機票「價格預測」功能，建議最佳價格的時機或者何時降價入手。更有多的「旅程」規劃服務介面與運用AR黑科技的「量度行李尺寸」功能，幫助玩家省下金錢、省下時間、省下腦力，盡情享受旅程、上傳動態、閃霸朋友圈。

KAYAK保釋，即日起在KAYAK搜尋，即可獲得來自雄獅旅行社的豐富旅遊組合！雄獅旅行社為台灣首屈一指的旅遊集團，多年來憑藉者多元、高品質的服務，深獲台灣旅客讚賞與肯定。近年而為迎接個人化旅遊浪潮興起，雄獅致力打造便捷的「旅遊科技平臺」，運用全球111間航空公司機票，提供旅客更佳訂制化的選擇服務，滿足多方的機票需求與價格競爭。

雄獅旅行社近年積極進行全球化佈局整合區域資源觸及全市場，另一方面藉由事業版圖的成長，讓台灣旅遊品牌在國際旅人心中樹立更鮮明與差異化的好感度。因此次與KAYAK的結盟合作，除提供台灣、甚至全球旅客更具競爭力的機票服務外，也希望在旅遊服務無國界的今日，接觸全球旅客、發聲國際。

KAYAK台灣區域總監謝丹琪表示，我們致力於改善旅客在旅程規劃的體驗，這次與台灣業界標竿的雄獅旅遊合作，在KAYAK網站、APP中，提供來自雄獅旅遊更具競爭力的旅遊比價服務，讓台灣民眾簡單的透過一次搜尋，發現並且獲得最經濟的選項，讓每一次出行物超所值。

謝丹琪說，KAYAK不僅能同時間比較超過百萬間的飯店、住房資訊與精算最適合的租車方案外，近年更擴充多項獨家功能，幫助旅客攻略行程中暗藏最多細節與價差的機票選擇方案。因為從旅客需求出發，除了領先的運算技術、優化的使用介面、包含相關稅務與費用的價格顯示外，優於業界的合作夥伴規模更是讓使用KAYAK用家擁有比別人多樣的選擇與彈性。

在使用者導向原則下，KAYAK以需求出發，多數旅客選定機票，除希望價格優惠外，更在意航班時間是否符合需求。在提供比價資訊時，顯示各種方案的預訂選項，幫助使用者找到最佳的旅行優惠。甚至還有「KAYAK獨家組合」，找出單程更划算組合，搭配更彈性的航班時間，比較出好時間、好價錢、訂制化篩選出最符合個人需求的夢幻航班。