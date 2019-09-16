「全家」X bb.q合作升級 bb.q CHICKEN餐廳11月登台！

2019-09-16 18:56 經濟日報 記者陳書璿╱即時報導



根據觀光局統計，韓國為國人最愛旅遊前五名國家，韓國美食更是主要的旅行動機之一，近年日韓餐廳在台店數的成長幅度也最巨。看好韓風威力，全家便利商店正式宣布旗下關係企業「全家國際餐飲」，與韓國店數規模最大炸雞品牌bb.q CHICKEN合作升級，將bb.q CHICKEN在台的經營轉型為餐廳模式，bb.q CHICKEN旗艦級餐廳預計11月首度登台亮相，插旗北市餐飲一級戰區！

全家便利商店副總暨全家國際餐飲董事長吳勝福表示，去年(107年)「全家」導入韓國炸雞第一品牌bb.q CHICKEN，以複合店型在北中南不同商圈、消費族群展開歷時一年半的階段性測試，確立韓食餐飲市場潛力可期，決定由「全家國際餐飲」投入，升級轉型為餐廳，擴大韓式料理菜單。喜好原便利商店複合店bb.q CHICKEN炸雞的消費者，未來則可轉往餐廳享用。

吳勝福表示，此次將導入餐廳經營型態為bb.q CHICKEN最高規格的旗艦店型，屬GENESIS BBQ企業所轄，希望可以為喜好韓食的消費者帶來地道的用餐體驗，滿足台灣民眾在韓劇中所熟悉的正宗韓式炸雞餐廳文化、舒適歡樂的用餐空間、多樣化的餐酒組合、聚餐聯誼等需求。

bb.q CHICKEN旗艦級餐廳將為全家國際餐飲自海外導入的第三個連鎖品牌，鎖定25-40歲愛好韓流文化的女性消費群，提供超過50種韓式炸雞、韓食餐點及風靡韓國的特色西式料理。首間bb.q CHICKEN旗艦級餐廳將於11月登台，插旗北市餐飲一級戰區，喜愛正宗韓食炸雞、料理的消費者敬請期待。