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星級酒店自助餐喊漲 君悅開第一槍

2019-09-16 17:25經濟日報 記者黃文奇╱即時報導

君悅撐四年，自助餐喊漲。台北市信義區的君悅酒店（Grand Hyatt Taipei）近期在官網上公告，旗下自助餐廳凱菲屋自今年10月1日（二）起，周一至周五午晚餐價格調漲100元，每位成人收費1,580元，另5到12歲的孩童則收790元（以上價格均須加收一成服務費），平均漲價幅度逾6.7%，而周末價格不變。

君悅表示，上述價格為自2015年10月起至今第一次調整，即君悅凱菲屋四年來首度調漲客單價。業界認為，由於台北市星級酒店自助餐價格距離前次調整，多已隔兩到三年，雖多數星級酒店均表示，短期內沒有調漲規劃，但後續是否會帶動高檔自助餐一波漲價潮，仍值得觀察。

台灣人愛吃星級飯店的自助餐（buffet），似乎已成文化現象，不論平日或假日，星級酒店的高檔自助餐廳，總是大排長龍，如果沒有提早訂位，「臨時起意」要進去吃，恐怕吃到的是閉門羹，因為一位難求。這也成為台灣星級酒店內的一道特殊風景線。

據了解，君悅考量四年來因食材、人力成本均逐漸上揚，在成本衡量下，才決定調漲周間的自助餐用餐價格，周間午晚餐成人收費從1,480元調漲100元、為1,580元，而5-12歲孩童則從740元調漲為790元。

盤點台北市星級酒店自助餐廳，較為熱門的以晶華酒店栢麗廳為最，另信義及大安區君悅酒店凱菲屋、 寒舍艾美探索廚房、W Hotel的The Kitchen Table、遠東香格里拉Café，中山區（含大直）則有喜來登十二廚、國賓飯店的明園、美福飯店彩匯、國泰萬怡的MJ Kitchen也頗受好評，松山區則以文華東方的自助餐較具指標。

北市星級酒店自助餐在成人客單價方面，多落在千元乃至於1,600元之間，收費較高的前三名則分別為W Hotel、文華東方與寒舍艾美，這三家的自助餐午、晚餐收費價格也不同，通常午餐較為便宜。若以晚餐為例W Hotel收費每人1,980元，文華東方則為1,880元，寒舍艾美為1,690元。

所幸，經過本報調查，台北市的星級酒店旗下自助餐，除了君悅凱菲屋之外，短期內多尚無「漲價」的規劃，至於高檔自助餐餐廳，如饗饗INPARADISE （信義微風46樓）、欣葉日本料理等，目前則無漲價公告。

台北君悅酒店成立迄今30年，旗下自助餐廳凱菲屋頗受饕客歡迎。記者黃文奇/攝影
台北君悅酒店成立迄今30年，旗下自助餐廳凱菲屋頗受饕客歡迎。記者黃文奇/攝影
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君悅酒店凱菲屋用餐時刻均大排長龍，這也是擁有自助餐餐廳的台灣星級飯店，特有的一道...
君悅酒店凱菲屋用餐時刻均大排長龍，這也是擁有自助餐餐廳的台灣星級飯店，特有的一道風景。記者黃文奇/攝影
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台北君悅酒店旗下自助餐廳凱菲屋公告，10月1日起周間午晚餐每位客單價將調漲6.7...
台北君悅酒店旗下自助餐廳凱菲屋公告，10月1日起周間午晚餐每位客單價將調漲6.7%。記者黃文奇/翻攝
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漲價艾美喜來登
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