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國際旅客遊中南部 觀光局攜高鐵推兩人同行一人免費

2019-09-16 16:30經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

交通部觀光局為歡迎國際旅客來台觀光旅遊，同時鼓勵參訪台灣中南部觀光新亮點及體驗藝文表演魅力，特別續與台灣高鐵公司合作推出「兩人同行一人免費」優惠專案。

活動自今（2019﹚年9月16日起至明（2020﹚年1月20日止，凡持短期觀光簽證之外籍旅客，至指定通路購買高鐵單程乘車券，只要目的地為台中以南高鐵站（含台中、彰化、雲林、嘉義、台南、左營站﹚者，即可享有一次同區間第二人車票免費的優惠。

觀光局說，去年首度推出國際旅客「搭高鐵遊台灣·兩人同行一人免費優惠專案」，成功吸引國際旅客前往參訪台中世界花卉博覽會、國家歌劇院及高雄衛武營國家藝術文化中心、第30屆台灣燈會in屏東等中南部觀光亮點與活動，為延續引客效果，觀光局續與台灣高鐵公司合作再推出優惠專案，且各經銷商通路（KKday、KLOOK及雄獅）也配合加碼提供配套優惠專案，包含景點接駁及遊程優惠等，共同吸引國際旅客來台觀光旅遊。

此外，觀光局為落實推動「文化主軸推動觀光」的新理念，鼓勵國際旅客來台親近藝術，並能貼近台灣在地生活感，特結合國家表演藝術中心於近日推出國際旅客節目優惠專案，針對短期入境台灣的外籍旅客可免費參與三大場館導覽，包含台北兩廳院、台中國家歌劇院、高雄衛武營國家藝術文化中心及欣賞藝文節目兩人同行一人免費之專案優惠，鼓勵國際旅客搭高鐵賞藝文，體驗台灣觀光多樣化元素。

明（2020﹚年台灣燈會將於2月8日至23日以森林為主題在台中盛大舉辦，希望帶給旅客視覺、聽覺、觸覺、嗅覺均不同於以往的繽紛體驗，觀光局歡迎國際旅客呼朋引伴，搭乘高鐵到台灣中部賞燈會、吃美食、看美景，來趟臺灣深度之旅。

本次專案將提供國際旅客最實惠的台灣高鐵價格且可體驗舒適便捷的服務，活動將自台灣時間9月16日（星期一﹚中午12時起全球上線，並限定為短期入境台灣的外籍旅客，因工作或求學等因素長期居留臺灣者並不適用，且優惠數量有限，先訂先享，用罄為止。

詳細優惠內容請至活動網站查詢：

KKday: https://thsrc.kkday.red-digital.com

KLOOK: https://www.klook.com/en-US/promo/klkthsrc2019

雄獅旅遊：https://thsrc.journeyonapp.com/index_en-US.html

交通部觀光局為歡迎國際旅客來台觀光旅遊，同時鼓勵參訪台灣中南部觀光新亮點及體驗藝...
交通部觀光局為歡迎國際旅客來台觀光旅遊，同時鼓勵參訪台灣中南部觀光新亮點及體驗藝文表演魅力，特別續與台灣高鐵公司合作推出「兩人同行一人免費」優惠專案。　記者楊文琪／攝影
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