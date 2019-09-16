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遠航ATR新機隊添生力軍 四名自訓機師正式報到

2019-09-16 15:58經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

遠東航空自2017年起陸續引進ATR新機，機師招募計畫也同步持續進行，今年9月遠東航空ATR新機隊再添生力軍，有四名自訓機師已完成報到手續，16日開始受訓。

遠航發言人、副總經理盧紀融表示，遠航招募的類別含自訓機師（已具備商用駕駛資格）、退役空軍飛行員及民航機師等。每位新進機師皆經過書面審查，筆試，初試，複試及綜合評量等重重關卡才能正式錄用。

盧紀融認為，機師除了要有流利的外語能力，具備邏輯思維，飛行熱誠以及無人能比的責任感外，還得要有多工思考、危機處理能力及開朗樂觀、積極正向高抗壓性特質。

此外，遠航自2017年7月成立ATR72-600新機隊，目前共六架上線營運，到2020年2月將有九架ATR營運。這幾位新進機師將接受包含地面學科、模擬機、本場訓練及航路飛行等的五至六個月訓練課程，預計於2020年3月可上線執勤。由於新機仍陸續引進，遠東航空積極延攬更多的優秀人才加入，各職缺及詳細報名資訊請上遠航官網www.fat.com.tw查詢。

遠航表示，機師是許多人的夢想職業，不過卻沒有太多機會能夠實現，而剛至遠航報到的四位自訓機師，大方地分享他們的圓夢經驗。

現年34歲，原從事貿易的Robert，是四名自訓機師中最年長的，問起圓夢的心得，他說：「當飛行不是夢想而是理想時，才能堅持下去」。不過他謙遜地說，自己比別人幸運，因為小時候有旅居國外經驗，因此擁有外語優勢，轉行學習飛行自然不是難事，但還是花了2年多時間，付出非常大的努力才考上自訓執照。

機師TingTing，是遠航機隊中第二位的女姓機師，談起轉職至機師的歷程，她直言真是一趟奇幻旅程。她過去是一位在校教書的國文老師，工作穩但相對沒有變化，熱愛追求挑戰的她，個性使然，開始報考瑜伽、領隊等證照，後來她心想既然都出國了，就選擇學習飛行。此外，她認為女機師和男機師的差異，在於處理事情的細膩感，這也是女性機師的優點，「會選擇遠航報考原因是每天可以回家，未來結婚後也能兼顧家庭。」

遠航自2017年7月成立ATR72-600新機隊，目前共六架上線營運，到2020...
遠航自2017年7月成立ATR72-600新機隊，目前共六架上線營運，到2020年2月將有九架ATR營運。　圖／遠航提供
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遠東航空自2017年起陸續引進ATR新機，機師招募計畫也同步持續進行，今年9月遠...
遠東航空自2017年起陸續引進ATR新機，機師招募計畫也同步持續進行，今年9月遠東航空ATR新機隊再添生力軍，有四名自訓機師已完成報到手續，16日開始受訓。　圖／遠航提供
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