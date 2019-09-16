行銷花東 花東縱管處請出形象大使李懿

2019-09-16 15:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處（縱管處）一年一度時尚舞台「2019玉富伸展台 大地時裝秀」，今（16）日在觀光局台北旅遊服務中心舉辦活動宣傳記者會。 圖／觀光局提供 分享 facebook 交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處（縱管處）一年一度時尚舞台「2019玉富伸展台 大地時裝秀」，今（16）日在觀光局台北旅遊服務中心舉辦活動宣傳記者會，由沙布喇.安德烈及形象大使李懿領軍伊林名模，搶先為這次獲選的設計師服裝走秀曝光，現場同時播放李懿二度為活動拍攝宣傳影片，為10月19日（周六）在玉富自行車道東里鐵馬驛站活動預熱。

縱管處處長郭振陵表示，「2019玉富伸展台 大地時裝秀」以秋收豐穀為背景，將在地元素結合流行時尚理念，收到全國各地專業設計人員報名參賽，經過專家評審選出八組，入選名單中除了花東當地設計師吳博文、孫叡瑜、林詠梅、宋秋蘭，還有台北好時尚得獎設計師及潛力新銳設計師張以葳、王子欣、吳乃歆、朱柏諺，活動當日由伊林專業模特兒穿著專業團隊所設計的服裝走秀，同時邀請這次活動評審長沙布喇.安德烈、國民造型師李明川及名模王思偉擔任評審。

此外，還規劃了夜間創意走秀活動，報名時間到9月20日，縱管處將提供創意走秀組材料費5000元，歡迎全國機關團體組隊報名參加。

郭振陵說，今年10月19日將於東里鐵馬驛站辦理「2019玉富伸展台 大地時裝秀」活動，不僅僅是一場時裝秀，更是結合了地方創生產業以及在地農業特色的深度活動，這次也首度公開由在地國際服裝設計師沙布喇.安德烈，以花東元素獨家為「2020 East of Taiwan 花東自行車漫旅」設計的車衣，以及視覺及造型藝術家伊祐‧噶照，為活動舞台周邊特別搭建之裝置藝術「露水」，作品以花蓮玉里桂竹和白鐵圓球組成，「露水滋潤了土壤，讓植物生長，象徵時尚創意的匯聚，為花東帶來活力。」

另外，結合明年「脊梁山脈旅遊年」主題，特別邀請獲得2018「shopping design-taiwan design best 100-在地文化推廣貢獻獎」六個部落聯手打造專屬大地時裝秀「餐桌上的部落旅行」light版的部落餐桌料理，當日不僅有部落美食和花東美景以及專業及創意時裝秀，現場還安排台灣首支原住民拉丁饒舌樂團BOXING、原住民女歌手黃莉Luji帶來精采表演，並由花蓮媳婦杜詩梅、名模李培毓擔任主持人，活動內容精采萬分，邀請大家安排時間，來東里感受自然與時尚碰撞之美，搭配「擴大國旅秋冬遊」補助方案前往旅遊，放鬆身心，享受花東縱谷秋冬風情。

縱管處官網：https://www.erv-nsa.gov.tw/user/main.aspx