華航60好禮大放送 經典照片徵集活動開跑

2019-09-16 15:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



為迎接60周年，華航16日起舉辦「當我們同在一起_尋找您與華航的共同記憶」經典照片徵集活動，邀請全民投稿分享屬於自己與華航的影像邂逅，符合資格就有機會抽中華航歐美航線機票等60項精選好禮。圖／華航提供 分享 facebook 華航開航一甲子，與您一起共同見證了這塊土地的成長，也一步一腳印開拓台灣航空史上各項重要里程碑。為全心迎接60周年，今(16)日起舉辦「當我們同在一起_尋找您與華航的共同記憶」經典照片徵集活動，邀請全民投稿分享屬於自己與華航的影像邂逅，符合資格就有機會抽中華航歐美航線機票等60項精選好禮。

不論您在世界的哪個角落，華航誠摯地邀請您分享這60年來一次次動人的雲端時光，希望您提供的「經典照片」主題無論人物、飛機、客艙，須可直接辨識與華航相關，1959年起至2000年具時代感尤佳，另輔以30至100 字中或英文說明，填妥相關資料寄至：cievent@china-airlines.com

收件時間自即日起至2019年10月31日23時59分截止，符合資格者可以參加活動抽獎，獎項包含本公司歐、美、紐澳與東北亞、東南亞及香港等航線經濟艙來回機票與華航 60周年彩繪模型機等周邊商品，此外，「經典照片」也有機會刊登於華航機上雜誌《Dynasty》 60周年特刊及華航60周年回顧展，詳細辦法請參考活動網站：https://www.china-airlines.com/tw/zh/discover/news/press-release/60th-Anniversary

華航表示，歡慶華航60周年好哩/好禮不手軟，繼「華航60周年抽60萬哩」將於10月4日抽出一名60萬哩程得主；經典照片「當我們同在一起_尋找您與華航的共同記憶」徵集活動，也將在12 月 16日公布60名中獎名單，好哩/好禮放送一波波。60 年來華航始終如一，平安的帶領您到世界每一角落，也不斷記錄著每個雲端經典，未來華航也將持續以「臺灣首選航空公司」為永續發展的願景，共同邁向下一個甲子。