減薪10％也不後悔 藥師走出白色巨塔轉戰電商

2019-09-16 15:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



一名藥劑師跨領域轉職。情境示意圖。圖／Ingimage 分享 facebook

電商產業方興未艾，根據1111人力銀行調查，高達46.7%上班族有意投入電商產業，期待薪資為50,920元，比實際受訪上班族平均薪資36,588元高出將近四成。

36歲的Gino原是藥學系高材生，畢業後在醫學中心擔任藥劑師，日復一日都是處理確認藥品、包裝、給藥說明，讓他覺得工作內容相當無趣，加上朋友創立公司，便決定跨領域轉職。

雖然薪資縮水一成，長輩起初也不看好，但Gino仍樂此不疲，他從網頁設計、修圖軟體開始學起，近年因應客戶需求，公司力求轉型，自行開發軟體、架設平台，從五人小公司擴展到22人的微型企業，並且另闢跨境店商的整合行銷服務。

Gino表示，許多台商想要西進或發展東南亞市場，但不知道該從何著手，因此公司在深圳、上海、曼谷都有駐點人員，協助客戶處理品牌代理、通路洽談、行銷包裝等，每當完成一個專案，自己也有成就感。

另一位21歲的廖同學，在學期間選修跨境電商學分課程，並且善用產學合作資源，組隊參加各大電商競賽，去年在新北鐵軍電商大賽榮獲亞軍，並且協助廠商奪下2019阿里巴巴台灣十大網商人氣王。

廖同學認為，台灣中小企業在發展國際貿易時，沒有理想的國際化行銷模式，他在今年初與七位同學共同籌劃成立「吾虎電商管顧」公司，致力解決行銷預算規劃、設計、攝影，數據分析，以及商品上架、海關、物流、出貨等疑難雜症，公司的商業模式則是收取廠商每月2,3100元平台運營服務費，平均每月服務超過10家的廠商數，單月最高營業額25萬元。

吾虎電商管顧同時也是B2B阿里巴巴的電商平台運營服務顧問，至今已有成功輔導食品、美妝、汽配、五金及醫療等不同產業逾50家廠商的豐富經驗，曾在兩個月內協助沒有外銷經驗的食品原料商，一次成功拿下10張國外訂單。

根據1111人力銀行調查，高達93%上班族過去一年曾有網路購物經驗，其中53.7%曾利用網路購買海外商品，反映透過電商平台購物已是日常生活一環。

隨著電商成為顯學，46.7%受訪者表示未來有意投入電商產業，主要原因包括「電商是趨勢／產業前景佳」、「兼職增加收入」、「工作不受時間空間限制」、「培養第二專長」及「調薪機會多」等。

但與此同時，16.6%受訪者認為電商工作「非常有壓力」，認為「有壓力」的比重也達45.9%；壓力主因來自電商產業瞬息萬變、時間壓力及同業間的競爭。