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2019台灣創新技術博覽會 永續、綠能與再生有看頭

2019-09-16 15:09經濟日報 記者李珣瑛╱即時報導

近年全球面臨極端氣候考驗，綠能、循環經濟、永續農業科技正當道！匯集政府最新科技的2019台灣創新技術博覽會將在9月26日登場，其中特別推出永續發展館，整合農委會、環保署、能源局、工業局、原能會及國營會等單位支持下研發的最新技術，展出「永續農業」、「綠能科技」及「循環再生」等三個專區，展現台灣農業與科技結合、綠色能源轉型與材料產品循環再生等創新科技。

此外，荷蘭能源研究機構ECNpart of TNO、德國萊茵集團（TÜV Rheinland）、德國巴斯夫（BASF）等10家國際產業研機構也應邀來台展出相關技術，展覽期間將可一次看到最精彩的循環綠能技術。

農業總是會讓人聯想到田間辛勤耕作的情景，但現今農業透過與科技的結合，農業已逐漸朝自動化、科技化方向前進。為加速台灣農業發展，政府推動五加二產業創新計畫，以科技建立農業新面貌。

今年的亮點展品中，永續農業專區展出「菇類資源物循環永續及多元用途開發利用」技術，將栽種菇類的剩餘資材循環再利用，讓廢棄的栽培介質變身成生物性有機肥料，生產水果及蔬菜，還可製造成養殖禽畜需要的抑菌墊料，不僅能降低細菌孳生頻率，兼具加速糞便分解，降低臭味等優點。同時亦可解決國內大宗農業生產剩餘物質造成的環境汙染問題，達到農業經濟循環的目的。

為因應環境惡化與能源短缺，台灣乃至於全球正邁入能源轉型的關鍵時刻。因此，推動能源轉型，達成減碳的目標，減少進口能源依賴，並帶動綠能科技及產業躍升，對台灣而言，已勢在必行。

由工研院研發的「染敏電池」為本區亮點展品，其具有發電門檻低、可撓、輕量化、低成本及技術完全自主掌握等四大優勢，即使在室內照度約200流明的弱光環境，染敏電池依舊能產生電力。目前工研院正攜手台塑，進駐沙崙智慧綠能科學城，打造年產量5萬片的新一代染敏電池小型試量產線，並著手進行台塑高雄仁武廠商業化量產線規劃。

循環經濟重視資源使用效率，藉由重新設計材料、產品、製程及商業模式，設法以更少的資源來創造更多的價值，確保地球上有限的資源能以循環再生、永續方式被使用。環保與永續不再只是社會道德與企業責任，環境科技與綠色產業同樣具有未來商機，揮別過去以石油為主的黑金時代，走向以循環經濟為主的綠金時代。

永續發展館展出的主題除了新農業、綠能科技外，今年首度納入「循環經濟」主題，特別設置了「循環再生」專區，以再生資源為主題，展出內涵包括綠色製程、資源回收、創新環保材料等，這些回收再生等相關技術，台灣名列世界領先國家，此專區將集結各研發單位的創新技術，讓研發實力能完整呈現。

本區亮點展品「資源循環指標與分析系統」是由環保署為台灣量身定做的國家層級物質流資料庫，也是國際上第一個將產業關聯表整合於物質流資料庫作為決策分析工具的系統。由於循環經濟的重點在於循環材料數據，在「資源循環指標與分析系統」的基礎上，經濟部將發展新一代「循環材料驗證與媒合平台」，整合人工智慧（AI）、物聯網（IoT）及區塊鏈等新世代的資通訊科技，媒合各種物料循環的機會，並監督驗證循環的過程避免弊端，並將資訊公開透明與社會溝通。

這次前來參展的國際機構共有10家，包括歐洲最大的能源研究機構ECN part ofTNO 、世界國際性非營利蔬菜研發機構亞蔬─世界蔬菜中心、全球最大動物疫苗佐劑供應商法國 SEPPIC等、國際技術服務供應商德國萊因集團（TÜV Rheinland）、全球最大化工企業集團巴斯夫（BASF）等國際產研機構，領域橫跨化工、能源、農業、動植物等，以符合永續發展館的主軸。藉由與國際產學研機構交流，以建立我國業者與國外團隊互利夥伴關係，深化東南亞、歐、美、日等國，同步強化產業競爭力，並解決社會發展課題，進而實踐永續發展願景。

2019台灣創新技術博覽會「永續發展館」主題館將展現台灣農業與科技結合、綠色能源...
2019台灣創新技術博覽會「永續發展館」主題館將展現台灣農業與科技結合、綠色能源轉型與材料產品循環再生等創新科技。工研院／提供
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農業綠能環保
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