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宅男行不行？美喜劇如何爆破社會不平等

逾8成感熱紙驗出雙酚S 業者：符合財政部法令規範

2019-09-16 11:34經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

消基會今（16）日公布感熱紙檢測調查結果，發現28件樣品中僅有1件台北長庚醫院掛號繳費號碼單驗出雙酚A，但濃度在標檢局的標準規範內。但，消基會特別提醒的是，此次28件樣品中有多達23件感熱紙驗出雙酚S，國外研究發現雙酚S可能誘發糖尿病，影響女性生殖系統，並可能造成孩童過動。

消基會秘書長吳榮達指出，23件含雙酚S的感熱紙中，有11件的雙酚S含量高達10,000~12,000ppm，包括：台北慈濟醫院批價給號單、亞東醫院掛號號碼單、台灣銀行ATM明細、高雄銀行ATM明細，以及麥當勞、肯德基、85度C、星巴克、愛買、7-ELEVEN、全聯等都被點名。

對此，7-ELEVEN回應表示，目前所使用的電子發票（含好康優惠）皆符合財政部法令規範。

清大化學系教授凌永健指出，近來雙酚A在各國進行限用後，雙酚S進而成為雙酚A的替代用品，但不少國外研究已發現，雙酚S與雙酚A同屬環境荷爾蒙，都可能對雌性激素及甲狀腺激素產生危害，亦可能誘發糖尿病，並造成孩童過動。

凌永健進一步指出，近期瑞典更已對雙酚S進行禁用，成為歐洲第一個禁用國家，之後是否各國會跟進還有待觀察，但足以顯示雙酚S對人體健康有危害。

凌永健表示，由本次調查可以發現，部分餐廳、飲料店及麵包店，這些販售即食食品的商家發票或取樣單據大部分雖不含雙酚A，但卻含雙酚S，消費者若拿過感熱紙單據，未先洗手，可能會隨飲食而將雙酚S吃進肚子，消費者不可不注意。

消基會表示，雖然主管機關目前尚無相關法規針對雙酚S進行規範，但消基會表示，雙酚A在各國陸續限用後，政府有責替消費者把關感熱紙雙酚A的替代物質安全性，建議對於雙酚S的相關規範標準也應比照雙酚A，含量小於50ppm。

雙酚消基會
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