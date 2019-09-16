親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

經濟解析／沙國油田遭襲 重要性不下偷襲珍珠港

921廿周年專題／「棉被裡哭一哭就好」134個地震孤兒長大了

高鐵+好玩卡交通聯票 享高鐵車票七折限時優惠

2019-09-16 10:24經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

秋高氣爽，正是搭高鐵出遊的好時節。台灣高鐵公司為推廣國民旅遊，即日起至2019年12月31日止，特別以高鐵車票七折的超值優惠，搭配三條「好玩卡」精選人氣路線，包括「高鐵+北北基好玩卡」、「高鐵+台南好玩卡」與「高鐵+高雄好玩卡」推出限期特惠，將交通接駁與熱門景點門票一次搞定，單人即可成行，說走就走，今天買，明天就可出發。

台灣高鐵公司今（16）日表示，這次精選三條「高鐵+好玩卡交通聯票」熱門路線，產品內容均包括高鐵標準車廂來回車票七折以及好玩卡套票優惠，可以二日無限搭乘捷運或巴士，不用開車就能暢行無阻；另加贈當地古蹟、特色設施景點或摩天輪、雙層巴士等門票。

以台北出發為例，活動期間購買「高鐵+高雄好玩卡」交通聯票，每人只要2,770元（總價值4,818元），購買「高鐵+台南好玩卡」交通聯票只要2,440元（總價值3,445元），從高雄出發購買「高鐵+北北基好玩卡」交通聯票只要2,680元（總價值5,010元）。歡迎旅客選擇多樣化的「高鐵交通聯票」旅遊產品，體驗台灣豐富的歷史人文與山水風光。

台灣高鐵公司說，「高鐵+好玩卡交通聯票」為旅客提供了交通與景點門票的便利與優惠，若想進行二天一夜深度旅行的旅客，更可把握交通部觀光局現正推出的「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」，申請政府提供的訂房補助優惠的同時，聰明搭配輕鬆享有交通、住宿雙重優惠。

欲購買高鐵交通聯票產品的旅客，請利用ibon售票系統網站，選購想要出遊的路線，同時進行高鐵訂位，再至7-ELEVEN門市ibon機台完成繳費取票，即可一次取得高鐵來回車票與交通套票。為提升旅客購票便利性，上述促銷路線開放線上刷卡，旅客只要出發前取票即可。（購票連結：ibon售票系統）

「高鐵交通聯票」共有14大旅遊路線、遍及全台，提供高鐵標準車廂來回車票優惠，精心整合高鐵與在地交通接駁、景點門票、美食體驗等多元產品，提供旅客多樣化選擇，讓旅客任意輕鬆「搭高鐵．遊台灣」。

「高鐵+北北基好玩卡」交通聯票搭配都市彩繪風格之好玩卡。圖／台灣高鐵公司提供
「高鐵+北北基好玩卡」交通聯票搭配都市彩繪風格之好玩卡。圖／台灣高鐵公司提供
分享

國民

相關新聞

東陽前8月每股稅前賺2.96元

2019-09-16 09:14

策略經營／蕭惠中 有套「三對」管理學

2019-09-15 22:46

點子農場／日本心靈旅行 吸睛

2019-09-15 22:46

行銷最錢線／1元刮鬍刀 創造10億美元價值

2019-09-15 22:46

經濟選書／領導風格

2019-09-15 22:44

沙國煉油廠遇襲 學者：油價面臨上漲壓力

2019-09-15 16:59

裕隆高層大地震！嚴凱泰視為生命的「納智捷」未來挑戰重重

2019-09-15 10:40

罷工完繼續吵優待機票 長榮空服工會將靜坐24小時

2019-09-15 10:28

高慶泉醬油導入AI 高科技釀造古早味

2019-09-15 08:37

高慶泉董事長高志堅 從牙醫變企業家

2019-09-15 08:23

高慶泉醬油董座：堅持對的事 創造正能量

2019-09-15 08:10

工研院看優勢／高慶泉把豆渣變黃金 打造循環經濟

2019-09-15 08:07

第三屆創業之星獲獎團隊系列2／過關斬將 能見度大增

2019-09-13 01:06

第三屆創業之星獲獎團隊系列2／兩大高手離開舒適圈 拚爭一口氣

2019-09-13 01:06

第三屆創業之星獲獎團隊系列2／英霸聲學 傳遞科技好聲音

2019-09-13 01:06

第三屆創業之星獲獎團隊系列1／練功紮馬步 脫穎而出

2019-09-12 02:12

第三屆創業之星獲獎團隊系列1／魏志豪為孩子創業 把自家房間變植物工場

2019-09-12 02:12

第三屆創業之星獲獎團隊系列1／明谷創新蟲草 翻轉農業

2019-09-12 02:12

業務最前線／突破穀倉效應 優化「客戶旅程」

2019-09-12 01:57

策略經營／劉恕偉發展多品牌 搶分眾市場

2019-09-12 01:57

連鎖效應／搞懂加盟模式 消弭履約爭議

2019-09-12 01:57

上班卒仔 照子放亮／核心競爭力

2019-09-12 01:57

輕型機車減貨物稅 蘇貞昌：廠商盈利也要減

2019-09-08 13:18

中美貿戰延燒 7工具機業者放無薪假

2019-07-15 00:31

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

葡萄王擴展事業版圖 前進東協市場

2019-09-10 14:15

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

鴻海集團半導體事業群將現身Semicon Taiwan

2019-09-15 13:08

保險員都用這招占你便宜…自保必學3件事

2019-09-16 09:00

裕隆高層大地震！嚴凱泰視為生命的「納智捷」未來挑戰重重

2019-09-15 10:40

紫光大挖角 台廠警戒

2019-09-16 00:06

貸款權數擬調降 外資喊三金控受惠大

2019-09-15 18:47

鴻海大陣仗 搶進半導體展

2019-09-16 00:03

整頓儲蓄險保單 金管會將縮小打擊面

2019-09-15 18:53

三類保險死亡保障門檻 將重整

2019-09-15 23:54

熱錢亂竄 央行三劇本穩匯

2019-09-15 23:37

紫光拚DRAM 十年要砸3.5兆

2019-09-16 00:05

林佳龍：台中機場2035年前 將投入250億元

2019-09-15 16:55

使用六氟化硫恐加速全球暖化 台電回應這麼說…

2019-09-15 11:58

資金匯回專法 三大鬆綁

2019-09-15 23:22

小摩：今年DRAM價格看跌40%

2019-09-16 00:03

壽險新規…年輕保戶負擔增 可能轉買基金

2019-09-15 23:56

沙國煉油廠遇襲 學者：油價面臨上漲壓力

2019-09-15 16:59

劉揚偉掌舵 鴻海強攻高價值領域

2019-09-16 00:02

我進口原油 25%來自沙國

2019-09-16 00:11

蘋果布局下世代雙R穿戴 正崴、揚明光等受惠

2019-09-16 00:01

利差薄如紙 國銀不好賺

2019-09-15 23:21

日月光、台達獲DJSI產業領導者 台灣入選企業增至23家

2019-09-15 18:13

給石虎一個安心的家！ 國產署將釋地做保育

2019-09-15 12:42

友嘉5G未來工廠 亞洲首座

2019-09-15 23:16

富邦金控連三年入選道瓊永續世界指數成分股

2019-09-15 12:33

境外資金匯回…錢進私募基金 另闢新路

2019-09-15 23:13

債務逾請求權時效 列收入

2019-09-15 22:49

賈中道3贏招財：資訊即糧草

2019-09-15 13:54

莊雅晴 用投資績效打品牌

2019-09-15 13:54

財經觀點／資金回流 台邁向資產管理中心

2019-09-16 00:06

台新金 躋身世界、新興市場指數雙榜

2019-09-15 23:19

統籌款超徵紅包恐縮水 地方財政要謹慎

2019-09-15 11:07

新台幣強彈逾1角 站上30字頭

2019-09-16 09:55

信用卡大戰 四大行衝量

2019-09-15 23:19

漢諾威展 台灣寫兩紀錄

2019-09-15 23:12

李奇潭 多重資產專家的多元人生

2019-09-15 13:54

付款境外電商 十日內辦扣繳

2019-09-15 22:49

道瓊世界指數 日月光上榜

2019-09-15 23:55

周四央行理監事會 三大看點

2019-09-15 23:36

生技中心擴大結盟 開發新藥

2019-09-15 22:15

瞄準5G商機 蘋果開拓軟體收入

2019-09-16 00:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top