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罷工完繼續吵優待機票 長榮空服工會將靜坐24小時

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罷工完繼續吵優待機票 長榮空服工會將靜坐24小時

2019-09-15 10:28聯合報 記者曹悅華╱即時報導

六月長榮罷工，航班大量取消，一整排停飛的班機停在桃園機場維修廠棚及維修機坪上。 ...
六月長榮罷工，航班大量取消，一整排停飛的班機停在桃園機場維修廠棚及維修機坪上。 圖／聯合報系資料照片
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長達17天、台灣史上最長空運罷工7月初落幕，長榮勞資爭議仍舊不停。桃園市空服員職業工會不滿停止罷工組員的員工優待票長達一年半，有秋後算帳的疑慮，除了周三將偕立委開記者會，還發起拍照串聯和靜坐，要求政府出面。

從「聯合晚報」取得內部社團資料顯示，工會不滿依約結束罷工，和長榮航空開啟兩個月恢復員工優待機票協商，但長榮不僅在協商過程中提出要工會同意放寬勞基法84-1條審查標準，讓超時航班合理化，才願意考慮更佳恢復方案。

工會說，歷經四次協商，長榮提出的最後方案仍是要停用罷工空服員機票長達一年半，是存在嚴重差別待遇和歧視罷工組員的行為，完全無法接受，因此喊話要會員一起反對長榮航空一國兩制，並守護罷工人權。

工會也公布近期的活動，包含明天下午3時30分的第四次調查庭，歡迎會員到場旁聽；周三上午10時，將與立委一同開記者會，要求交通部、勞動部正視此案；並於26日下午4時到隔天下午4時，在勞動部前接力靜坐。

除此之外，工會也請會員站出來，響應拍照串連活動，「請姊妹拍下你的『手』，寫上FAIR，上傳到社群網站上，並附上簡短文字說明組員被秋後算帳的處境，再打上#fightforfair、#長榮一國兩制打壓罷工組員」。

對於工會不滿優待機票被取消，長榮航榮先前就曾回應，與工會在7月6日簽訂之團體協約中，約定在罷工結束後的二個月內，另行召開會議，討論漸進式給予優待機票方案，該公司也已依約在8月6日、8月22日、9月2日、9月11日四度針對優待機票的給予召開協商會議。

長榮說，7月6日簽訂團體協約後，在7月8日起即依照5月8日的公告，給予配合公司班表出勤員工使用優待機票之獎勵；也依照所簽訂的協約內容，於罷工後一個月，即8月6日起給予所有未出勤空服員不含長榮及立榮之聯航優惠機票（ZED）使用權利，並在協商時提出於2020年給予所有聯航優待機票（含長榮及立榮）使用權利，2021年1月1日起給予免費票除外之各種折扣優待機票使用權利，2022年6月19日起給予所有優待機票使用權利，已符合當時所提出漸進式的原則和精神。

桃園市空服員職業工會將靜坐。圖／讀者提供
桃園市空服員職業工會將靜坐。圖／讀者提供
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桃園市空服員職業工會將靜坐。圖／讀者提供
桃園市空服員職業工會將靜坐。圖／讀者提供
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桃園市空服員職業工會將靜坐。圖／讀者提供
桃園市空服員職業工會將靜坐。圖／讀者提供
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長榮航空機票罷工

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