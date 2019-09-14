萬事達卡贊助日本世界盃橄欖球賽 並推出刷卡優惠

2019-09-14 21:55 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



世界三大賽事、四年一度令百萬球迷為之瘋狂的世界盃橄欖球賽 ( 2019 The Rugby World Cup) 首度移師亞洲舉辦，將於9月20日起至11月2日在日本展開精彩賽事。日本是台灣人最愛的旅遊地，萬事達卡贊助日本世界盃橄欖球賽，提供「擁抱日本」精選優惠，讓持卡人玩賞日本享尊榮。

世界盃橄欖球賽開幕式及開幕戰將於「東京體育場」揭開序幕，首戰將由東道主日本隊對上俄羅斯隊，為期7週的賽程將分別於日本12處場館進行，地點分布於日本北部的札幌至日本南部的九州，決賽地點則將於日本規模最大的橫濱「國際綜合競技場」舉行。

首度在亞洲舉辦的世界盃橄欖球賽，因獨有的東方文化與日本的觀光景點，吸引了包括歐美和亞洲等全球球迷湧入。根據世界盃橄欖球賽官方發布資料指出，官方旅遊與酒店銷售方案，已遠超出預期，第一階段售票總共180萬張門票就收到了多達250萬次購票申請。

身為世界盃橄欖球賽的全球贊助商，萬事達卡提供獨家「Mastercard double your chance program」，讓全球球迷可以比別人多一倍的機會抽中取得門票觀賽。此外，萬事達卡的明星球員（Man of the Match）無價體驗方案，也可讓球迷有機會近距離的與他們所喜愛的球員相處。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示，根據萬事達卡全球最佳旅遊城市調查統計，去年台灣人最愛造訪的國家是日本，且在最喜愛造訪的海外旅遊城市排名中，前四名皆為日本的城市。

隨著下半年度連假旅遊旺季的來臨，喜愛觀賞體育賽事的消費者們，可選擇安排至日本觀賞世界盃橄欖球賽，同時透過萬事達卡「擁抱日本」方案，享有交通、住宿、米其林餐廳摘星等尊榮禮遇，與親朋好友共享無價體驗。

萬事達卡指出，消費者透過萬事達卡消費，可享有新幹線車票95折優惠，球迷們不僅能觀賞精彩的橄欖球賽事，更能輕鬆造訪場館周邊縣市。