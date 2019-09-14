人潮都轉去百貨公司 國際精品「店」即將消失？

2019-09-14 13:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



位於中山北路上的Gucci旗艦店8月底熄燈，過去風光一時的晶華商圈被譽為「精品一條街」，但現在只剩Louis Vuitton 獨撐大局。不過，詢問精品業者，台灣精品市場業績依舊穩定成長，只是人潮都轉去百貨公司，最主要是因為台灣百貨每逢重要檔期都有相當吸引人的滿萬送千，再加上刷卡銀行的回饋…等折扣優惠促銷，這些都是街邊的國際精品「店」無法做到的。

9月初新展店的PRADA也是選擇 高雄漢神百貨，新光三越南區營業處副總經理吳佩芳指出，中、南部早已經沒有所謂的國際精品「店」，精品消費人潮全都集中到百貨公司，今年上半年Gucci業績成長約40%~50%，Dior也約有30%的成長，Louis Vuitton 、香奈兒、卡地亞、愛馬仕的表現也都不俗，再再顯示台灣精品市場穩定成長，國際精品品牌對於百貨營業額的貢獻度約二成。

精品業者進一步表示，年輕消費世代的崛起，也是精品消費人潮轉往百貨公司的主因。台北101表示，18~35歲的「千禧世代」族群，已經逐漸成為全球休閒娛樂與零售市場的消費主力，正在改寫市場的生活邏輯與消費意義，截至2018年底，台灣的千禧世代人數約為577.7萬，約佔總人口的24.5%。

台北101營運長朱麗文進一步指出，單純購買商品已不太能打動千禧世代這群年輕人，因此百貨公司近來不斷將感動及精緻美學導入館內，紛紛以超越購物的「體驗經濟」，迎合年輕消費世代的心。

看似已「到位齊全」的台灣精品市場，其實在今年年底還將有一個新的國際精品將進駐BELLAVITA，而BELLAVITA館內的愛馬仕專櫃也將首度改裝擴大營業面積為1、2樓約200坪規模，不難看出國際精品對於店面據點的投資力道不減，只是重心都已轉往百貨公司。

國際精品的六大天王、天后，目前只剩Louis Vuitton中山店一家苦撐「街邊店」，屆時若租約到期，國際精品「店」可能將在台灣市場徹底消失，而目前Louis Vuitton的全台百貨櫃點已達10家、Gucci也有10家，Dior則有6家，香奈兒、卡地亞、愛馬仕等品牌據點，也全都在百貨公司內。