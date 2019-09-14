為何台灣沒有銀座、香榭麗舍大道？房仲業者這麼說

2019-09-14 13:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



為什麼台灣不能有日本銀座、法國香榭麗舍大道？房仲業者分析，由於國外總部多要求，精品旗艦店面積要夠大，但租金成本就高，是國際精品在台灣難經營街邊店的主因。另，商研院研究發現，奢侈品品牌主要消費者年輕化趨勢明顯，Y世代及Z世代為主要貢獻者，尤其是Z世代，該族群消費實力將從2016年30%升高到2025年40%，但這些年輕世代主要消費國際精品的場域都是百貨公司。

瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛表示，銀座、香榭麗舍早在都市規劃時期都設定為主要零售商業區，無論是建築物的使用目的、單位面積、人行道規劃、空間尺度都適合遊客、消費者步行，甚至還有行人徒步區的設置。反觀台灣除了傳統老街、夜市之外，現代化都市計畫專對街邊店、獨立店商店街的設置，在台北有西門町，但顯非高端精品選擇的商圈。

此外，再加上台灣市中心商業區的高級路段由於多為區分所有權產權分散，開發密度高加上混合使用，且改建困難，因此店面無法像銀座、香榭大道作成形象店、旗艦店、獨立大店，實難吸引現在的消費者。

黃舒衛並直言，國際精品街邊店除非有地區限定款、區域比價優勢，否則即使外國遊客多，對營收挹注有限，展店需求只會越來越少。

商研院數位創新系統服務中心主任范慧宜表示，對於國際精品業者而言，透過與自己定位相同的百貨公司的集客力，來協助招攬有消費奢侈品潛力的客人，比起自營一間獨立門市的成本要划算許多。

范慧宜指出，中山北路以前號稱台灣「精品一條街」，但隨著台灣的消費型態改變，大家現在都等百貨折扣才會一起買，以及出國買有折扣的國際精品也漸成風潮，在在都衝擊國內國際精品街邊店的生存空間。

范慧宜進一步指出，另觀察發現撐起國際精品消費新勢力的年輕世代，除了透過傳統通路，更希望透過多元化數位平台與奢侈品品牌互動，同時也需兼顧訴求稀有及專屬的傳統品牌價值。

以提供高端奢侈品牌為主，今年4月重新開幕的老佛爺百貨香榭麗舍大道新店為例，范慧宜說，這裡特別配備了300名負責協助消費者進行購物的「私人造型師」，目的就是為了讓消費者獲得更好的體驗。此外，還引入了數位技術，並且開發了一款手機軟體和與之搭配使用的智慧衣架，都是為了迎合漸成國際精品消費新勢力的年輕世代。