親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

日職／巨人隊重燃台灣熱 對陳柏毓、李晨薰有興趣

「捍衛戰士」拿掉中華民國國旗 龐培歐籲美片商抗拒中國審查

LG捐贈大型家電扶助喜憨兒 為偏鄉孩童募集營養餐盒

2019-09-14 12:20經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

深耕台灣多年的LG，多年來持續推動「Life’s Good with HOPE 希望。傳愛」公益活動，關懷偏鄉兒童，以實際行動回饋社會。今年LG「送希望到偏鄉」計畫再度與喜憨兒基金會合作，為偏鄉孩童募集營養餐盒，送愛到部落，7年來更累計捐贈超過13,000個餐盒。

此外，LG從今年開始，每個月持續捐贈冰箱、洗衣機等大型家電，幫助喜憨兒基金會工場與基金會長期扶助的憨兒家庭，讓愛心範圍更跨大。在今年中秋節前夕，台灣LG電子董事長宋益煥更率領北中南員工，到喜憨兒基金會擔任一日志工，與憨兒們一起共度一個溫馨、有意義的歡樂午後。

喜憨兒基金會老師指出，偏鄉小朋友們都相當期待憨兒哥哥姊姊們每個月的到訪，對小朋友來說，憨兒們是溫暖的天使，憨兒也從孩子們的回饋中，獲得自信心，進而學習付出與幫助他人。

同時，台灣LG電子董事長宋益煥今年也率領北部員工參與了喜憨兒基金會「餅乾教室」計畫，捲起衣袖親手做餅乾。

憨兒們擔任助教，親自示範手工餅乾的製作，從材料準備、擀麵糰、壓模再到烘烤，一一在旁指導志工們每一個步驟，近距離的互動，也拉近彼此的心。透過一起烘焙的過程，憨兒們在自己熟悉的環境中，學習如何與人互動相處，更從中獲得自信與成就。

現場參與的LG員工感動說，從來沒有想過做餅乾這麼簡單的一件事，實際參與發現中間是有這麼多的學問，餅乾教室的活動讓大家更進一步認識憨兒，這一天憨兒們是大家的老師，看著他們用心地示範每一個步驟，那專注的眼神讓大家十分感動，而憨兒們的認真，也讓大家知道一件簡單的事，其實是我們要用心做好每件事。

LG員工感動說道：「原來餅乾製作有這麼多的學問，餅乾教室的活動讓我們更進一步認識...
LG員工感動說道：「原來餅乾製作有這麼多的學問，餅乾教室的活動讓我們更進一步認識憨兒，今天憨兒們是我們的老師，看著他們用心地示範每一個步驟，那專注的眼神讓我十分感動，而且跟同事們一起同心協力，更讓我感受到團隊精神的重要」。 圖／LG提供
分享
今年LG「送希望到偏鄉」計畫再度與喜憨兒基金會合作，為偏鄉孩童募集營養餐盒，送愛...
今年LG「送希望到偏鄉」計畫再度與喜憨兒基金會合作，為偏鄉孩童募集營養餐盒，送愛到部落，七年來累計捐贈超過13,000個餐盒；今年開始，每個月持續捐贈冰箱、洗衣機等大型家電，幫助喜憨兒基金會工場與基金會長期扶助的憨兒家庭，讓愛心範圍更跨大。 圖／LG提供
分享

LG喜憨兒偏鄉
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

貿戰衝擊 南亞部分產線停產

2019-09-14 00:12

裕隆鐵娘子連揮兩重刀 救得了嚴凱泰的納智捷？

2019-09-14 12:47

財經觀點／婚禮「個」製化 重振千億產業鏈

2019-09-14 00:30

創業之星／林淑娟擁創投經驗 從零到上市櫃當成挑戰

2019-09-14 00:27

創業之星／行銷生手 奪人氣王

2019-09-14 00:27

創業之星／酷氏基因…婦癌試劑 更快更準

2019-09-14 00:27

國際品牌旅館壓境 供給大增

2019-09-14 00:21

座落位置…飯店順利脫手關鍵

2019-09-14 00:21

觀光熱區西門町飯店 再傳新交易

2019-09-14 00:21

台塑四品項 逆勢看漲

2019-09-14 00:12

漢諾威工具機展…經部組團 促進台德交流

2019-09-13 23:52

在地心產業／傳產第3代 學霸陳郁軒返鄉接班

2019-09-13 23:03

在地心產業／得展棉業Easyfit 機能襪闖出頭

2019-09-13 22:58

量販店愛買：今年中秋傳統月餅狂賣180萬顆

2019-09-13 18:43

華新 明年風電充電

2019-09-13 14:09

iRent使用者增加 今年8月使用車次與1月比年增率240%

2019-09-13 11:47

汽車隨租隨還 使用攻略看這裡

2019-09-13 11:47

善用APP找車 隨租隨還成代步新趨勢

2019-09-13 11:45

第三屆創業之星獲獎團隊系列2／過關斬將 能見度大增

2019-09-13 01:06

第三屆創業之星獲獎團隊系列2／兩大高手離開舒適圈 拚爭一口氣

2019-09-13 01:06

第三屆創業之星獲獎團隊系列2／英霸聲學 傳遞科技好聲音

2019-09-13 01:06

第三屆創業之星獲獎團隊系列1／練功紮馬步 脫穎而出

2019-09-12 02:12

第三屆創業之星獲獎團隊系列1／魏志豪為孩子創業 把自家房間變植物工場

2019-09-12 02:12

第三屆創業之星獲獎團隊系列1／明谷創新蟲草 翻轉農業

2019-09-12 02:12

業務最前線／突破穀倉效應 優化「客戶旅程」

2019-09-12 01:57

策略經營／劉恕偉發展多品牌 搶分眾市場

2019-09-12 01:57

連鎖效應／搞懂加盟模式 消弭履約爭議

2019-09-12 01:57

上班卒仔 照子放亮／核心競爭力

2019-09-12 01:57

輕型機車減貨物稅 蘇貞昌：廠商盈利也要減

2019-09-08 13:18

中美貿戰延燒 7工具機業者放無薪假

2019-07-15 00:31

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

葡萄王擴展事業版圖 前進東協市場

2019-09-10 14:15

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

陸火攻記憶體 全球臨大敵

2019-09-13 14:09

美極了！全台最大歷史建築「十三層遺址」中秋夜點亮

2019-09-13 21:25

聯發科5G晶片 拚賣6,000萬顆

2019-09-13 23:57

記憶體是新「慘」業？台廠3~5年後見真章

2019-09-13 14:09

觀光熱區西門町飯店 再傳新交易

2019-09-14 00:21

軍公教年改半年節省140.7億元 將全數挹注退撫基金

2019-09-13 22:01

邊烤肉邊預購！iPhone 11「夜幕綠色」最久要等20天

2019-09-13 21:31

iPhone 11預購 「夜幕綠」最夯

2019-09-13 23:53

台灣陷在「台商回流」迷思？從反送中事件，兩岸觀察家看台灣的「最佳定位」

2019-09-13 15:04

大樂透摃龜 下期頭獎上看4億元

2019-09-13 22:02

量販店愛買：今年中秋傳統月餅狂賣180萬顆

2019-09-13 18:43

華新 明年風電充電

2019-09-13 14:09

記憶體不悲觀 專家：明年下半又會供不應求

2019-09-13 14:09

貿戰衝擊 南亞部分產線停產

2019-09-14 00:12

十三層遺址污染場址改善 台電：漸進式活化利用

2019-09-13 20:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top