LG捐贈大型家電扶助喜憨兒 為偏鄉孩童募集營養餐盒

2019-09-14 12:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



深耕台灣多年的LG，多年來持續推動「Life’s Good with HOPE 希望。傳愛」公益活動，關懷偏鄉兒童，以實際行動回饋社會。今年LG「送希望到偏鄉」計畫再度與喜憨兒基金會合作，為偏鄉孩童募集營養餐盒，送愛到部落，7年來更累計捐贈超過13,000個餐盒。

此外，LG從今年開始，每個月持續捐贈冰箱、洗衣機等大型家電，幫助喜憨兒基金會工場與基金會長期扶助的憨兒家庭，讓愛心範圍更跨大。在今年中秋節前夕，台灣LG電子董事長宋益煥更率領北中南員工，到喜憨兒基金會擔任一日志工，與憨兒們一起共度一個溫馨、有意義的歡樂午後。

喜憨兒基金會老師指出，偏鄉小朋友們都相當期待憨兒哥哥姊姊們每個月的到訪，對小朋友來說，憨兒們是溫暖的天使，憨兒也從孩子們的回饋中，獲得自信心，進而學習付出與幫助他人。

同時，台灣LG電子董事長宋益煥今年也率領北部員工參與了喜憨兒基金會「餅乾教室」計畫，捲起衣袖親手做餅乾。

憨兒們擔任助教，親自示範手工餅乾的製作，從材料準備、擀麵糰、壓模再到烘烤，一一在旁指導志工們每一個步驟，近距離的互動，也拉近彼此的心。透過一起烘焙的過程，憨兒們在自己熟悉的環境中，學習如何與人互動相處，更從中獲得自信與成就。