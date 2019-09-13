iRent使用者增加 今年8月使用車次與1月比年增率240%

2019-09-13 11:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



和泰車（2207）擴大汽車服務多元化，旗下的「和雲行動服務股份有限公司」(和雲)推出iRent推出共享移動新選擇，使用的人愈來愈多，今年8月的使用車次與今年元月比成長率達240%；截至8月止會員數已經突破20萬人。

隨著使用者愈來愈多，和雲總經理謝富來表示，iRent除原提供的汽車租借服務外，為提供給民眾多種選擇符合不同使用需求，今年還推出更輕巧、機動性的機車版iRent，達到iRent二輪+四輪的智慧通勤，做到「Door to Door」的無縫行動服務接軌，目前汽車使用的範圍已經由台北市擴大到新北市，機車的數量也會在下半年大幅擴充。

和雲正在評估要擴大車隊規模，同時也會推出評分制度，進一步提供給消費者更多的優惠；考量到消費者的方便度也會增加車隊數量的提供，機車原本配置300台，年底要到4000台，汽車全台配置年初1千台，今年年底2500台。

iRent推出路邊隨租隨還，已成為所有消費者行動生活最佳幫手，對於車款的選擇，和雲也是以靈巧方便節能環保車為主，提供的車款包括進口油電混合車PRIUS c、PHV、VIOS、YARIS、SIENTA、ALTIS。