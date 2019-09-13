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驚！從天而降的子彈 2公里外的關西營區靶場射進民宅

善用APP找車 隨租隨還成代步新趨勢

2019-09-13 11:45經濟日報 記者黃淑惠╱即時報導

汽車推出的共享經濟，簡單來說，能省去過去租車繁雜的手續，以及受限於店面必須定點、定時才能取車與交車麻煩，只需過共享租車APP去確認附近是否有車可租，可以在開放範圍的目的地還車，新科技帶來新產業與需求的誕生，提供給消費者更有效率、更便宜的模式。

小資族有福了！沒有預算養車，然而常有用車需求，國內汽車業者感受到共享經濟正夯，推出的租車方案越來越方便，隨租隨還的共享汽車已經開始流行，iRent汽車路邊租還已經擴大到新北，現在還加入機車提供路邊租還的服務，滿足消費者隨時用車需求，消費者只要善用APP找車，隨租隨還成代步新趨勢。

隨著各城市、政府「智慧交通」、「以租代買」的概念興起，對使用者來說，雖然有汽車需求，想到要先支付一筆購車金外，長期還有停車費、保養費…等，容易讓想買車的人打退堂鼓；汽車共享經濟推動，讓消費者短期性的汽車使用需求成本降低，對於業者來說也是一個全新的市場商機。

尤其，住新北市要開車到台北上班，還要在台北另外租一個停車位，讓許多消費者打消開車上班的念頭；所以就算買了車，平常上班要開到台北的機會也不大。iRent看到商機，也提供消費者更方便的服務，推出24小時自助租車，以行動裝置提供客戶最方便的租車方式。

國內汽車業者感受到共享經濟正夯，隨租隨還的共享汽車已經開始流行，善用APP找車，...
國內汽車業者感受到共享經濟正夯，隨租隨還的共享汽車已經開始流行，善用APP找車，隨租隨還成代步新趨勢。圖／業者提供
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現在還加入機車提供路邊租還的服務。圖／業者提供
現在還加入機車提供路邊租還的服務。圖／業者提供
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