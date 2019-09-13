善用APP找車 隨租隨還成代步新趨勢

2019-09-13 11:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



汽車推出的共享經濟，簡單來說，能省去過去租車繁雜的手續，以及受限於店面必須定點、定時才能取車與交車麻煩，只需過共享租車APP去確認附近是否有車可租，可以在開放範圍的目的地還車，新科技帶來新產業與需求的誕生，提供給消費者更有效率、更便宜的模式。

小資族有福了！沒有預算養車，然而常有用車需求，國內汽車業者感受到共享經濟正夯，推出的租車方案越來越方便，隨租隨還的共享汽車已經開始流行，iRent汽車路邊租還已經擴大到新北，現在還加入機車提供路邊租還的服務，滿足消費者隨時用車需求，消費者只要善用APP找車，隨租隨還成代步新趨勢。

隨著各城市、政府「智慧交通」、「以租代買」的概念興起，對使用者來說，雖然有汽車需求，想到要先支付一筆購車金外，長期還有停車費、保養費…等，容易讓想買車的人打退堂鼓；汽車共享經濟推動，讓消費者短期性的汽車使用需求成本降低，對於業者來說也是一個全新的市場商機。