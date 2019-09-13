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智慧經營／把員工當家人 鍾國松用兵哲學：信任至上

2019-09-13 03:05經濟日報 陳昱翔

經寶精密董事長鍾國松的用兵哲學採取信任政策，不僅在泰國當地徵才，甚至給予高於當地行情的薪資以及福利，把泰國員工當成自家人，就是為了讓企業達到真正的南向，讓公司向心力能更強。

改進制度 讓公司進步

鍾國松表示，台灣企業南向要成功，最重要的就是「經營者的心態」，如果只是把東南亞當作是一個便宜的人力市場，那肯定不會成功！「我是把公司當作家庭在經營，每個員工都是我的家人，所以不僅是薪資，我還會辦運動會、辦企業刊物，目的就是希望員工能夠安居樂業。」

除了重用當地人外，鍾國松在員工犯錯時，第一個想到的永遠是自己的制度是不是有改進空間。他指出，員工會犯錯，通常是公司體制有問題，若能改進體制，就能減少員工犯錯的次數，透過不斷的修正體制，公司才會不斷進步，單純罵人對公司進步毫無幫助！

據悉，2005年時，正當台灣許多科技廠紛紛大舉西進中國大陸時，鍾國松仍然選擇留在泰國。他指出，當時去大陸可能已經慢人家好幾步，而且資金也沒有台灣科技大廠雄厚，產能規模上很難生存下去，不如深耕泰國，並以客製化製造為主，先站穩腳步再說。

事實上，當時確實西進風潮遠勝於南向，主因來自當時中國大陸各項補貼以及人工費用相當低廉。然而，隨著時間演進，至今大陸人工成本已居高不下，甚至因美中貿易戰，導致許多台系製造業者欲撤離，而東南亞反而成為美中貿易戰的避風港。

跨足航太 打造新藍海

鍾國松認為，美中貿易戰是全球性的影響，只是中國大陸影響最深，短期內東南亞的製造商都有轉單效益可期，而長期來說，仍必須好好經營當地的工廠，才能走得更長遠，而「深耕泰國」是當前最重要的事情。

此外，鍾國松透露，公司在泰國廠都會不定期驗尿，絕對不允許員工吸毒，因為一旦吸毒，就可能導致員工家庭破碎，影響工作，進而防礙工廠管理，所以他要求下屬，一定要關懷每位員工，讓工廠能進入正向循環的軌道，透過體制、關懷雙管齊下的方式，提升工廠的素質以及效率。

經寶精密從十年前開始跨入航太領域，是鍾國松的堅持，因為他知道，現今最夯的行業可能再過幾年，也會成為「紅海」。

經寶精密雖然是泰國第一大專營客製化精密金屬機構件設計與製造的廠商，但若無法比別人更早一步看到「新藍海」，則隨時可能會被紅海給淹沒了。

此外，經寶精密是國內少數具備航太供應商實力的業者，但先行者往往要承受更多陣痛期。

取得認證 打入供應鏈

鍾國松指出，在於取得各航空公司的認證，除設備的投資及技術的提升外，最大的問題認證之前，得先忍受三年沒有訂單，很多公司在這個階段就撐不下去了，不過熬過去的話，這種等待是值得的，因為只要能打入供應鏈，就能獲得長期穩定的訂單。經寶精密目前已是空中巴士與波音的零件供應商，產品品質備受肯定。

泰國東南亞經寶精密
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