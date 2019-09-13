親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

行銷線上／從零開始…學會內容創作

2019-09-13 03:05經濟日報 謝銘元（iFit & ECFIT雲端CRM創辦人）

在數位經濟趨勢下，企業與消費者接觸的方式及管道相當多元，從線上電商平台到線下實體店面、各式FB粉絲團及LINE@生活圈…無非就是要想方設法抓住粉絲的心。

其中，內容創作是所有行銷人必備的武器，也是心中說不出的痛！因為生不出內容，或是找不到跟消費者連結的好題材，就無法衝出很高的品牌聲量。究竟，身為一名編輯，又該如何著手呢？我的經驗是：

一、知識簡化

當你想推廣某個觀念時，必須先思考要如何簡化呈現，盡可能簡單才能吸引讀者眼球，也留下深刻印象。

二、新聞時事

不只是轉貼，而是針對時事加上一些自己的評論或想法。也可選擇在一些特殊的節日或時間，與自身想傳達的概念作結合，如母親節時，分享如何與媽媽健康瘦身等等。

三、整理表格

整理表格一項是非常熱門的方法，讓群眾一看到就容易了解，同時表格通常也會被大家認為是很有用的資訊，便容易被分享轉貼。

四、粉絲提問

一個粉絲的提問，常常會是許多粉絲心中共同的疑問，透過這些疑問去發布內容，就能夠獲得粉絲們的迴響。

五、簡單問答

例如問一個問題，讓粉絲以ㄧ、二、三等選項來回答，勢必會受到很多關注。因為一般人可能都是在閒暇或通勤時瀏覽社群，簡單的問答會讓人比較願意與你互動。不過，注意不要問太困難的問題，這樣反而會降低粉絲們互動的意願。

六、生活運用

將商品跟群眾的日常生活結合，盡量避免文章呈現過大的推銷感，讓客戶就算沒有那項商品，一樣能夠從你的貼文獲得實用的資訊，如此一來也比較容易讓客戶願意持續觀看內容。

最後是關於發文的時間及頻率，這點需要根據公司特性來決定。若要很用心經營，建議每天要二到三則，最低則至少要有一則比較適當。此外，也要去分析粉絲的活躍時間為何，哪些時段發布會受到比較多的迴響。

至於發布文章後的觀察及分析也很重要，例如現在讚數和留言數有多少？為何某篇文章比較受歡迎？問題出在哪裡？這才是促使內容創作進步的關鍵所在。

（作者是iFit & ECFIT雲端CRM創辦人）

電商
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

震撼彈！ 陳國榮辭納智捷董座

2019-09-13 00:19

趨勢觀察／振興經濟 先解決人才荒

2019-09-13 03:07

智慧經營／把員工當家人 鍾國松用兵哲學：信任至上

2019-09-13 03:05

管理錦囊／有效溝通五法則

2019-09-13 03:03

第三屆創業之星獲獎團隊系列2／過關斬將 能見度大增

2019-09-13 01:06

第三屆創業之星獲獎團隊系列2／兩大高手離開舒適圈 拚爭一口氣

2019-09-13 01:06

第三屆創業之星獲獎團隊系列2／英霸聲學 傳遞科技好聲音

2019-09-13 01:06

生技業 搶大陸再生醫療商機

2019-09-13 00:40

雙美生技經營權大戰 兩派攤牌

2019-09-13 00:40

長榮交響樂團 驚豔越南

2019-09-13 00:22

納智捷搶代工單 姚振祥立戰功

2019-09-13 00:19

裕隆執行長 嚴陳莉蓮大動作整軍

2019-09-13 00:19

裕隆不再設副執行長 嚴陳莉蓮一肩扛

2019-09-13 00:02

裕隆多品牌代工 組織扁平化提升效率

2019-09-13 00:00

恒耀工業鮭魚返鄉 台南設廠

2019-09-12 23:36

雙美公司派釋善意 盼回歸協商

2019-09-12 23:35

降低成本 生技業最大挑戰

2019-09-12 23:34

裕隆人事大變動！陳國榮請辭獲慰留 集團不設副執行長

2019-09-12 17:08

裁縫到司機 強大人脈庫24小時解決旅客訂製西裝

2019-09-12 16:11

拒西進拚到亞洲最大！不銹鋼管王的員工開超跑哲學

2019-09-12 15:10

杏一布局長照 盛弘搶進健檢市場

2019-09-12 14:30

台泥上半年獲利俏 2金雞母有題材

2019-09-12 14:30

大車隊卯上小新創 掀16億代駕市場龍頭大戰

2019-09-12 14:07

台灣IBM新辦公室長這樣 給你坐12小時不會腰酸椅

2019-09-12 13:13

中南部人愛布丁鋁罐飲料！美廉社投其所好搶攻

2019-09-12 12:57

愛嗆官的地產商 吉家網李同榮曾經有個文藝夢

2019-09-12 11:25

中油前八月 獲利343億元

2019-09-12 02:18

BabyBoss 12月撤出京華城

2019-09-12 02:18

美廉社展店 中南部大進擊

2019-09-12 02:18

中油換電站 擬開放雙系統

2019-09-12 02:18

美廉社友善回饋店 攻下架品商機

2019-09-12 02:18

第三屆創業之星獲獎團隊系列1／練功紮馬步 脫穎而出

2019-09-12 02:12

第三屆創業之星獲獎團隊系列1／魏志豪為孩子創業 把自家房間變植物工場

2019-09-12 02:12

第三屆創業之星獲獎團隊系列1／明谷創新蟲草 翻轉農業

2019-09-12 02:12

業務最前線／突破穀倉效應 優化「客戶旅程」

2019-09-12 01:57

策略經營／劉恕偉發展多品牌 搶分眾市場

2019-09-12 01:57

連鎖效應／搞懂加盟模式 消弭履約爭議

2019-09-12 01:57

上班卒仔 照子放亮／核心競爭力

2019-09-12 01:57

寶得利1元買逸仙樓餐廳

2019-09-12 01:10
看更多

熱門文章

裕隆人事大變動！陳國榮請辭獲慰留 集團不設副執行長

2019-09-12 17:08

上億保險金找不到人領 兩招查詢過世親人買的保單

2019-09-12 19:55

華映發不出薪水 桃市府勞動局：母公司大同有義務協助

2019-09-12 11:14

出售農地前 記得先申請農用證明書

2019-09-12 10:52

華映營運全面停擺 付不出員工8月薪資

2019-09-12 09:37

郭台銘投資廣州面板廠恐暫停 夏普：郭已讓出SDP股份

2019-09-12 15:43

台灣IBM新辦公室長這樣 給你坐12小時不會腰酸椅

2019-09-12 13:13

85年歷史印花稅廢除 補助比照稅收

2019-09-12 14:08

看病、買房、中發票 都跟印花稅有關

2019-09-12 14:11

10月起刷卡繳政府罰款要自付手續費 最低2元最高35元

2019-09-12 19:57

新台幣強彈逾1角 盤中來到31字頭

2019-09-12 09:55

觀光寒冬提早報到 9月10日為止陸客平均減少八成

2019-09-12 09:53

新台幣匯率帶量強升1.65角收31.055元 逾一個半月新高

2019-09-12 16:16

被列「大到不能倒」銀行 合庫金、兆豐金老董將提訴求

2019-09-12 08:40

綠電不足供應Google 曾文生：加速漁電共生

2019-09-12 13:51

中南部人愛布丁鋁罐飲料！美廉社投其所好搶攻

2019-09-12 12:57

全球第1大焊接螺帽廠恆耀工業 回流投資台南

2019-09-12 12:02

華映支付8月部分薪資 本籍員工未滿5萬元支付55%

2019-09-12 17:32

蘇貞昌談印花稅 「不公平的政府搶人民的錢」

2019-09-12 19:26

微風南山參戰 微風週年慶營收挑戰41億

2019-09-12 15:42

郭台銘8月未加碼鴻海股票 仍是第一大股東

2019-09-12 21:57

機車貨物稅加碼降稅 初步方案出爐

2019-09-12 20:55

不符要件 信託農地課遺產稅

2019-09-12 14:30

蘋果採迷你LED架構受期待 瑞儀背光模組跟著動

2019-09-12 12:39

台泥上半年獲利俏 2金雞母有題材

2019-09-12 14:30

利多連連！新台幣勁揚1.65角 創近兩個月新高

2019-09-12 19:12

郭台銘出讓SDP持股 廣州廠如期進行

2019-09-12 15:45

刪掉最低工資法草案關鍵重點？行政院：還沒開始審查

2019-09-12 12:52

農地農用 可免土地增值房地合一稅

2019-09-12 14:30

沃旭發綠債90億元 法巴、台銀、中信銀及德意志承銷

2019-09-12 08:35

因應基本工資調升 勞保、勞退投保薪資明年同步調高

2019-09-12 18:35

政院拍板廢印花稅 工商界同聲贊成

2019-09-12 21:55

合庫金董座雷仲達 將爭取銀行法72-2條再鬆綁

2019-09-12 08:42

華碩、中科院簽MOU 攜手雲端運算及AI應用發展

2019-09-12 10:49

營運停擺 華映發不出員工8月薪水

2019-09-12 14:30

美中貿易戰效應 上市櫃公司海外、大陸投資連兩季衰

2019-09-12 18:59

政院否認最低工資法重要條文遭刪 勞動部：只是先溝通

2019-09-12 16:42

微風廣場和京華城周年慶同日開打 人潮兩樣情

2019-09-12 21:33

《新經濟移民法》草案 國發會：力拚下個會期通過

2019-09-12 19:44

杏一布局長照 盛弘搶進健檢市場

2019-09-12 14:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top