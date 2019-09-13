行銷線上／從零開始…學會內容創作

2019-09-13 03:05 經濟日報 謝銘元（iFit & ECFIT雲端CRM創辦人）



在數位經濟趨勢下，企業與消費者接觸的方式及管道相當多元，從線上電商平台到線下實體店面、各式FB粉絲團及LINE@生活圈…無非就是要想方設法抓住粉絲的心。

其中，內容創作是所有行銷人必備的武器，也是心中說不出的痛！因為生不出內容，或是找不到跟消費者連結的好題材，就無法衝出很高的品牌聲量。究竟，身為一名編輯，又該如何著手呢？我的經驗是：

一、知識簡化

當你想推廣某個觀念時，必須先思考要如何簡化呈現，盡可能簡單才能吸引讀者眼球，也留下深刻印象。

二、新聞時事

不只是轉貼，而是針對時事加上一些自己的評論或想法。也可選擇在一些特殊的節日或時間，與自身想傳達的概念作結合，如母親節時，分享如何與媽媽健康瘦身等等。

三、整理表格

整理表格一項是非常熱門的方法，讓群眾一看到就容易了解，同時表格通常也會被大家認為是很有用的資訊，便容易被分享轉貼。

四、粉絲提問

一個粉絲的提問，常常會是許多粉絲心中共同的疑問，透過這些疑問去發布內容，就能夠獲得粉絲們的迴響。

五、簡單問答

例如問一個問題，讓粉絲以ㄧ、二、三等選項來回答，勢必會受到很多關注。因為一般人可能都是在閒暇或通勤時瀏覽社群，簡單的問答會讓人比較願意與你互動。不過，注意不要問太困難的問題，這樣反而會降低粉絲們互動的意願。

六、生活運用

將商品跟群眾的日常生活結合，盡量避免文章呈現過大的推銷感，讓客戶就算沒有那項商品，一樣能夠從你的貼文獲得實用的資訊，如此一來也比較容易讓客戶願意持續觀看內容。

最後是關於發文的時間及頻率，這點需要根據公司特性來決定。若要很用心經營，建議每天要二到三則，最低則至少要有一則比較適當。此外，也要去分析粉絲的活躍時間為何，哪些時段發布會受到比較多的迴響。

至於發布文章後的觀察及分析也很重要，例如現在讚數和留言數有多少？為何某篇文章比較受歡迎？問題出在哪裡？這才是促使內容創作進步的關鍵所在。

（作者是iFit & ECFIT雲端CRM創辦人）