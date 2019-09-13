管理錦囊／有效溝通五法則

2019-09-13 03:03 經濟日報 湛明暉（世訊整合行銷傳播有限公司創意總監）



根據一項企業對於人才的喜好調查資料顯示，51.7％的企業重視員工的「溝通表達能力」，顯見在雇主心目中，溝通力是好人才的指標之一。

然而在實際職場中，常可以看到台上專案人員賣力的報告，底下同事埋頭處理自己的工作；或是大客戶來訪，業務經理準備完整的簡報，客人卻紛紛夢周公去了…職場溝通、為何經常發生斷層狀況？

因為在溝通表達過程中，說話者必須將訊息轉換成語言，雖然站在主導的地位，但是聽者可以聚精會神也可以神遊太虛，所以，聽者才是決定溝通效果成敗的影響者。

溝通表達要有效，首先要讓聽者願意聽你說話。記住五個法則，才能掌握聽者的耳朵：

一、推特發文說話法：聽他人說話時為何會分心閃神？因為人類的思考速度遠快於說話速度，這時就會產生很多「剩餘時間」可供胡思亂想。如果希望他人專心聽你說話，一定要削減剩餘時間。這不是要加快講話速度，除非你的說話速度很慢，而是要避免長篇大論，精簡溝通內容——練習在30秒鐘之內，完整的表達主題與結論。正常的說話速度約有120至150字，美國川普總統最愛使用的Twitter，中文推文只能有140個字，這些限制讓大家學會以更少的字、表達更多的想法，剛好吻合精簡溝通法的黃金字數。

二、邏輯化內容項次：請以「線性邏輯」為架構將所要溝通的內容，標示出具有前因後果順序的項次，將其組裝成一個符合邏輯結構的敘述層級，避免敘述時可能產生的斷層或跳躍等的障礙出現。注意！人類的大腦較難記住四項以上的新事物，項次重點盡量控制在三項左右。

三、白話文表達法：專業人員或職場菜鳥說話時，常不自覺使用專業術語，忽略了會談對方可能並非專業人士，導致溝而不通。建議表達時要注意口語化，少用縮寫、簡稱或專有名詞，如果一定要用，也應加以附註說明。例如蘋果2001年推出iPod時，比對手晚了三年上市，競爭者的MP3播放器強調有「1 GB儲存空間」，這是工程師的專業語文，但賈伯斯說iPod是「1,000首歌在你的口袋裡」，人人聽得懂，最後白話文大獲全勝。

四、精確數據溝通法：很多人慣用模糊溝通化，例如交代工作時說「這個盡快完成」，盡快究竟是多快？改成「這個在下午3點鐘前交給財務經理」，是不是精確多了？

五、多媒材確認法：我們傳達的內容，聽者都正確接收了嗎？雙方的認知是否一致？很多人會請對方複誦一次，進行雙重確認。但如果對方是客戶或上司，這招就行不通了，怎麼辦？建議運用紙本或電子郵件等其他媒材替代。例如「我會將今天會議的重點打成紀錄單，煩請確認並回簽」，就完成有憑有據的雙重確認了。

日本管理大師大前研一曾說：「提建議時要有讓對手採信的know-how，我所謂的know-how，並不是靠說話技巧將對手生吞活剝的伎倆，而是有邏輯思考做保證的思考路徑。只要所提出的建議，有完整且足以讓人採信的邏輯結構，就具有說服力。」所以在職場溝通中，不只要思考如何說，更要確定對方會如何聽，讓溝通更有效！（作者是世訊整合行銷傳播有限公司創意總監）