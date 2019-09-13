趨勢觀察／振興經濟 先解決人才荒

2019-09-13 03:07 經濟日報 佘通權（中華工商研究院副教授）



全國工業總會每年都會出版白皮書，對台灣投資環境指出缺失，並提出改善建言，從以前的五缺——缺電、缺地、缺工、缺水、缺人才，一直到最近美中貿易戰，直接衝擊到美中台的三角貿易，更擠壓到台灣對中國大陸出口，採購經理人指數（PMI）一直低於50%榮枯線，製造業景氣連四個月緊縮。

台灣GDP據稱位於亞洲四小龍之首，事實上，經濟好壞不是只看成長率，還要看GDP的金額；以韓國來說，GDP的金額是1.5兆美元、國民所得超過3萬美元，反觀台灣GDP的金額只有6,000多億美元、國民所得停留在2.5萬美元左右，與鄰近國家相比，遜色不少。

因應美中貿易戰，最近部分台商將大陸產能遷回台灣，但政府並未根本解決五缺問題，再加上一例一休增加人事成本負擔，台幣對美元貶值幅度遠低於韓國，這些因素都會削弱外銷廠商的競爭力；且台商回台，在台灣製造的產品銷往國外，因台灣與各國多未簽訂FTA，不能享有關稅豁免，這一波台商回流，預估對振興台灣實質經濟，助益不大。

五缺中以「缺人才」最為嚴重。據調查七年來累計金融帳淨流出超過新台幣10兆元以上，金融帳流出多半與投資有關，近幾年台塑重金投資越南大鋼廠與德州擴廠、鴻海投資美國威斯康辛面板廠及併購日本夏普，這些重點企業接二連三相繼出走，台灣科技人才隨之大量被挖角，據統計，近幾年至少有100萬的高級專業人才流失。

大陸自從施行惠台31項政策以來，考取建中與台大的資優生，不在台灣就學，紛紛轉到大陸北大、復旦唸書，畢業後的工作，待遇與台灣相同，所不同的是，他們支付的是人民幣──這也就是近年來台灣人才逐漸外流的第二個原因。

此外，外人直接投資（FDI）台灣，每況愈下，主要原因是兩岸關係緊張，後又因為美中貿易紛爭，世界經濟普遍衰退，迫使美國公債殖利率曲線倒掛加劇，2年期公債殖利率，高於10年期的差距，創2007年以來的新高；德國10年期公債殖利率甚至跌至負0.7%，逼近歷史新低。

美元被視為避風港，迫使資本外流，資金抽離台灣，由於資金快速外流，外人又不到台灣來投資，產業便形成空洞化，使得台灣勞工薪資水準與七年前相當，想要解決「缺人才」與「低薪」兩個問題，光靠調高基本工資，只能治標，唯有政府營造良好的投資環境，讓企業獲利，企業才有能力為員工加薪，當台灣薪資水平高於國外時，海漂人才，才有可能回流台灣。

回顧蔣經國時代，用人唯才，財經班底多為技術官僚、工匠治理、做事實事求事，治國講求KPI，才會造就當時台灣經濟奇蹟，登上亞洲四小龍之首。

台灣坊間有這麼一句俚語：「先顧肚子，再顧佛祖。」想要振興台灣經濟，先解決缺人才，再同步解決其他四缺，然後與各國洽簽FTA、加入東協、CPTPP與RCEP，提升國家競爭力，經濟鞏固，本固才能邦寧。

（作者是中華工商研究院副教授）