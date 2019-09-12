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微風廣場和京華城周年慶同日開打 人潮兩樣情

2019-09-12 21:33經濟日報 記者何秀玲╱即時報導

微風廣場、微風南京與京華城今（12）日周年慶同時開打，卻是兩樣情，微風廣場一樓國際珠寶消費滿15萬元贈現金禮券7,500元，限量80份，8分鐘兌換完畢。而京華城則較為冷清，由於今年9月25日將第四度標售，一旦確定買家，將可能是最後一次周年慶。

微風廣場周年慶12日正式開檔，上午11:00限時推出開門活動， 100份「深夜裡的法國手工甜點」限量開門小禮，每人限領一份，開店2分鐘全數發送完畢。

一樓國際珠寶消費累積滿15萬元（珠寶手錶30萬元）贈現金禮券7,500元，限量80份，份數對比往年加碼30份，僅在8分鐘內即兌換完畢，尊榮禮300份也在開店後一小時即兌換完畢。

微風南京主攻不同客群，有上班族群、家庭客層，主要訴求還是以「實用」、「省荷包」為主，不少年輕消費者趁周慶期間購入NIKE、ADIDAS運動單品，NIKE推出首四日限量50套的運動服組合，首日已被搶購20套，超級熱銷。

而適逢中秋連假即將到來，Breeze Super今人潮比起平日成長4至5成，首四日優惠「宮崎 A5和牛」也在中午前銷售一空。

京華城第四度標售案將在9月25日開標，目前一樓化妝品區因為合約到期全撤，不過已有歐美家具廠商進駐，填補化妝品空缺。

京華城周年慶也在12日開跑，推出全館當日累積滿5000送500商品券，刷京華卡或持Living Card當日累積滿5000送600商品券，周年慶滿額回饋率最高可達27%，為歷年來新高，雖有兌換人潮，但商場卻是空蕩蕩。

京華城副總經理阮信囊表示，標售案將在9月25日開標，龐大資產一定得提報董事會和股東會，是否同意在價格範圍內談條件，若9月25日確定之後，何時拆商場，都取決於得標者的想法，因此是否年底熄燈，仍是未定之數。

微風廣場周年慶前領取開門禮人潮。圖／微風提供
微風廣場周年慶前領取開門禮人潮。圖／微風提供
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京華城週年慶12日開打，但商場卻無遊逛人潮。記者何秀玲／攝影
京華城週年慶12日開打，但商場卻無遊逛人潮。記者何秀玲／攝影
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目前京華城經營面積仍有七成多，一樓化妝品區因合約到期全撤，由歐美家具廠商進駐，填...
目前京華城經營面積仍有七成多，一樓化妝品區因合約到期全撤，由歐美家具廠商進駐，填補化妝品空缺。記者何秀玲／攝影
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京華城微風周年慶
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