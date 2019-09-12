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新航推A350混音曲目 賀新加坡往返西雅圖直飛航班開航

2019-09-12 17:24經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

新加坡航空為慶祝開航新加坡往返西雅圖的直飛航班，推出一首由執飛此航班的空中巴士A350-900客機上蒐集到的聲音所組成的樂曲。這班由新加坡直飛西雅圖的首航航班已於新加坡當地時間2019年9月3日上午9時27分在樟宜機場起飛，並於西雅圖當地時間同日上午9時5分抵達西雅圖－塔科馬國際機場。

西雅圖是新航繼洛杉磯、紐約（紐華克）及舊金山之後第四個自新加坡直飛的美國城市。新加坡往返西雅圖的直飛航班初期為每周三班，自2019年10月起增加至每周四班；屆時，每周由新加坡飛往美國的直飛航班將總共有31班。加入新航現有的中停航班前往美國休士頓、洛杉磯、紐約（甘迺迪機場）及舊金山等地，往返美國的航班將增加至每周57班。新加坡往返西雅圖的直飛航班將進一步強化新加坡的樞紐地位，為來自東亞南、南亞以及澳洲等地的旅客提供更快速、便利的飛行選擇。

新加坡與西雅圖之間的直飛航線使用空中巴士A350-900型客機飛航，客艙內配置了42個商務艙、24個優選經濟艙及187個經濟艙座位。機上配備先進科技和卓越的營運效能，空中巴士A350-900客機具有更高的客艙空間、更大的窗戶，加寬機體和能減緩時差的機艙照明，能為旅客提供優質的飛行體驗。

這首慶祝首航的紀念樂曲是由新航與西雅圖音樂家Chong the Nomad合作推出，是新航「Seattle Sounds Even Better Now」活動的一部分。新航銷售與市場高級副總裁查貝爾．威爾森（Campbell Wilson）表示：「西雅圖以其豐富的音樂聞名，並且是許多在音樂上有影響力的音樂人如Nirvana、Pearl Jam和Jimi Hendrix的家鄉。我們與新興音樂製作人Chong the Nomad合作，藉由直接從空中巴士A350-900客機上蒐集到的聲響加以混音、創造出一首全新的樂曲，我們很高興能與大家分享這項創新又有趣的合作成果。」

由各種樂器編製、名為「Non-Stop」的曲目，以A350客機與機艙內的各種聲音組成，其中可以聽到許多一般旅客熟悉的引擎轟鳴聲、銀製餐具輕脆的碰撞聲、扣上安全帶的喀嗒聲、呼叫空服員的按鈕叮咚聲，甚至是新航空姐的迎賓廣播。其他聲音如敲打A350客機鼻輪輪胎的聲音，以及駕駛艙中的各種儀器發出的聲響，則作為歌曲中的節拍，與深具Chong the Nomad個人特色的流行電子音樂風格混合於樂曲中。

自2019年9月3日至14日，搭乘西雅圖航線優選經濟艙及經濟艙的旅客可以享有兩小時或30MB的免費機上WiFi。目前，搭乘特定機型的套房及頭等艙旅客皆享有無流量限制的免費機上WiFi，商務艙旅客、PPS俱樂部會員及其附卡持有者可享有100MB的免費機上WiFi。旅客僅需花費美金3.99元即可享有機上WiFi。「Non-Stop」音樂曲目可於Spotify上免費聆聽

新加坡航空為慶祝開航新加坡往返西雅圖的直飛航班，推出一首由執飛此航班的空中巴士A...
新加坡航空為慶祝開航新加坡往返西雅圖的直飛航班，推出一首由執飛此航班的空中巴士A350-900客機上蒐集到的聲音所組成的樂曲。圖／新加坡航空提供
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西雅圖新加坡航空空中巴士
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