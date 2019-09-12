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長榮交響樂團越南首演 促進台越音樂文化交流

2019-09-12 17:23經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

長榮集團旗下的長榮海運公司及長榮航空公司在越南深耕多年，今年適逢長榮航空30週年，為表達對越南各界的感謝與支持，特別邀請長榮交響樂團跨海到越南演出，分別於9月11日、12日於胡志明市大劇院，9月15日於河內大劇院共舉辦三場貴賓之夜，以音樂盛宴回饋兩地嘉賓，這也是台灣職業交響樂團首度前往越南表演，樂團並邀請到才華洋溢的台灣年輕小提琴家林品任，以及越南知名女歌手東兒（Dong Nhi）一起演出，希望能促進台、越音樂文化交流。

昨（11）日於胡志明市的首場演出，此次音樂會除了長榮交響樂團的精彩演出之外，榮獲美國印第安納波里斯第國際小提琴大賽首獎的台灣小提琴家林品任的炫技表演也是亮點。值得一提的是，邀請到有「越南蔡依林」之稱的知名女歌手，也是長榮航空越南代言人東兒（Dong Nhi）小姐共同演出，古典與流行的結合，讓現場觀眾驚豔，東兒十分重視此次與長榮交響樂團合作的機會，為求有好的表現，日前並先到台灣與樂團彩排。

上半場的曲目包括德沃札克的《第九號交響曲》第四樂章，以及台灣歌謠《月亮代表我的心》、越南民謠《米鼓》、俄羅斯電影主題曲《百萬朵玫瑰》以及美國民謠《噢 蘇珊娜》，《第二號爵士組曲》中的圓舞曲；作曲家比才的《法蘭德爾舞曲》。上半場的壓軸，是小提琴家林品任先生的小提琴炫技曲，包括薩拉莎泰的《流浪者之歌》，以及蒙提的《查爾達斯舞曲》。

下半場的曲目有奧地利作曲家蘇佩的輕歌劇《輕騎兵》序曲，電影鐵達尼號的主題曲《My heart will go on》，奧地利作曲家小約翰·史特勞斯的圓舞曲《藍色多瑙河》，義大利民謠《歸來吧蘇連多-Torna a Surriento》，備受矚目的東兒則演唱《請不要》、《要怪誰》、《對不起》3首作品，壓軸為長榮交響樂團演出氣勢磅薄的《1812序曲》。演出結束又加碼了兩首安可曲，「愛拚才會贏」及「康邦卻羅」，在歡樂的氣氛下現場嘉賓紛紛起立鼓掌，演出圓滿成功。

長榮海運自1990年開始經營越南市場，2002年成立長榮越南公司，已在當地深耕將近30年。長榮的船隊目前停靠胡志明、峴港、海防、歸仁、蓋美，並可透過高雄、新加坡與丹戎帕拉帕斯等樞紐港，連結長榮的全球航運網路，為貨主提供綿密的運送服務。

長榮航空則於1992年開闢台北－胡志明市，2003年開闢台北-河內航線，不僅服務台灣及越南兩地旅客，也提供旅客自北美8個航點經由台灣轉機到越南的服務，許多在北美的越南僑民皆十分喜愛搭乘長榮航空的航班返鄉。長榮航空也將於今年12月21日開闢台北-峴港定期航線，規劃每日一班飛航，因此長榮與越南的淵源可說是非常之深，在長榮航空30週年之際，才特地安排這次音樂會。

長榮交響樂團對於受到越南當地聽眾的肯定，並促進台、越音樂文化交流也感到十分榮幸，該樂團於今日在胡志明演出第二場後，將於15日移師河內，讓河內的貴賓、僑胞及客戶也能夠聆賞到美妙的樂音。

長榮交響樂團跨海到越南演出，分別於9月11日、12日於胡志明市大劇院，9月15日...
長榮交響樂團跨海到越南演出，分別於9月11日、12日於胡志明市大劇院，9月15日於河內大劇院共舉辦三場貴賓之夜，以音樂盛宴回饋兩地嘉賓，這也是台灣職業交響樂團首度前往越南表演。圖／長榮集團提供
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長榮航空越南交響樂團
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