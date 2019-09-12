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裕隆人事大變動！陳國榮請辭獲慰留 集團不設副執行長

裕隆人事大變動！陳國榮請辭獲慰留 集團不設副執行長

2019-09-12 17:08經濟日報 記者邱馨儀╱即時報導

裕隆公司總經理姚振祥（圖左）成為「自行品牌暨開放平台整合專案室」總監，統籌研發到...
裕隆公司總經理姚振祥（圖左）成為「自行品牌暨開放平台整合專案室」總監，統籌研發到銷售的協調整合，在此策略下，由姚振祥取代陳國榮成為納智捷董事長。報系資料照／記者邱馨儀攝影
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裕隆集團在品牌策略調整為多元品牌代工後，出現重大人事變動，裕隆公司總經理姚振祥成為「自行品牌暨開放平台整合專案室」總監，統籌研發到銷售的協調整合，在此策略下，由姚振祥取代陳國榮成為納智捷董事長。

此外集團總管理處與決策委員會即日起不再設置副執行長，集團事務回歸五人決策小組。

裕隆集團今（12）日內部公告，鑒於集團汽車價值鏈轉型策略及華創車電廠辦合一之落實，集團組織及人事進行如下調整：

設立「自有品牌暨開放平台整合專案室」，負責納智捷品牌及開放平台價值鏈研發、採購、製造、銷售之協調與整合。該專案室總監乙職由裕隆汽車總經理姚振祥兼任，副總監由華創車電副總經理左自生擔任。

另為強化溝通及運作效率，「自有品牌暨開放平台整合專案室」直接向集團決策委員會報告。另，納智捷汽車董事長乙職改由姚振祥兼任。

華創車電總經理李俊忠辭任，改由副總黃振宏暫代，華創車電陳國榮董事長請辭，已予慰留。集團總管理處與決策委員會即日起不再設置副執行長。

裕隆集團強調，新成立「自有品牌暨開放平台整合專案室」目的是落實開放平台、多元客戶之轉型策略。為強化縱向溝通及管理決策效率，「自有品牌暨開放平台整合專案室」將直接向集團決策委員會報告，未來廠辦合一在三義，為進一步強化溝通效率，姚振祥將兼任台灣納智捷公司董事長，原董事長陳國榮卸任。

裕隆集團納智捷
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