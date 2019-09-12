長榮交響樂團越南首演 促進台越音樂文化交流

2019-09-12 15:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



長榮集團旗下的長榮海運及長榮航空在越南深耕多年，今年適逢長榮航空30周年，特別邀請長榮交響樂團跨海到越南演出，分別於9月11日、12日於胡志明市大劇院，9月15日於河內大劇院共舉辦三場貴賓之夜，以音樂盛宴回饋兩地嘉賓，這也是台灣職業交響樂團首度前往越南表演。

長榮集團表示，這次樂團也邀請到才華洋溢的台灣年輕小提琴家林品任，以及越南知名女歌手東兒（Dong Nhi）一起演出，希望能促進台、越音樂文化交流。11 日於胡志明市的首場演出，駐胡志明市台北經濟文化辦事處處長鍾文正、胡志明市旅遊局副局長阮氏映花皆親自出席，當地僑務委員、台商協會、越南國內外知名企業、旅行及物流業者等貴賓也出席。

此次的音樂會，除了長榮交響樂團的精彩演出之外，榮獲美國印第安納波里斯第國際小提琴大賽首獎的台灣小提琴家林品任的炫技表演也是亮點。值得一提的是，此次邀請到有「越南蔡依林」之稱的知名女歌手，也是長榮航空越南代言人東兒（Dong Nhi）小姐共同演出，古典與流行的結合，讓現場觀眾驚豔，東兒十分重視此次與長榮交響樂團合作的機會，為求有好的表現，日前並先到台灣與樂團彩排。

越南已經是東協市場最被看好的市場之一，長榮海運自1990年開始經營越南市場，2002年成立長榮越南公司，已在當地深耕將近30年。長榮的船隊目前停靠胡志明、峴港、海防、歸仁、蓋美，並可透過高雄、新加坡與丹戎帕拉帕斯等樞紐港，連結長榮的全球航運網路，為貨主提供綿密的運送服務。

另外，長榮航空考量到台商及觀光商機，1992年開闢台北-胡志明市，2003年開闢台北-河內航線，不僅服務台灣及越南兩地旅客，也提供旅客自北美8個航點經由台灣轉機到越南的服務，許多在北美的越南僑民皆十分喜愛搭乘長榮航空的航班返鄉。長榮航空也將於今年12月21日開闢台北-峴港定期航線，規劃每日一班飛航，在長榮航空三十周年之際，才特地安排這次音樂會。