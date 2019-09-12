「病主法」推行大障礙 消基會：預約諮商需等半年以上

2019-09-12 15:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



「病人自主權利法」今年年初正式上路，但消基會今（12）日指出，7月針對台灣6個直轄市共45家符合提供預立醫療照護諮商資格的醫院調查卻發現，僅有1家醫院預約時可以馬上獲得諮商安排，大部分醫院則於預約當月可獲得諮詢，但也發現有1家醫院需於預約3個月始能獲得諮商安排，有2家醫院表示無法確定可安排諮商的時間，另衛褔部部立的桃園醫院還稱，需於2020年才有獲得諮商安排的機會。對此，消基會秘書長吳榮達表示，預約諮商需等待半年以上，可說是病主法推行的最大障礙。

消基會指出，此次調查預約可以馬上獲得諮商的是台北醫學大學附設醫院，另有27家醫院預約當月便可獲得諮商安排，有7家醫院需於預約隔月始能獲得諮商安排，有5家醫院需於預約2個月始能獲得諮商安排。國泰綜合醫院和亞洲大學附屬醫院則表示，無法確定可安排諮商的時間。

吳榮達指出，此次調查結果看到一個面相，要預約醫療諮商，除少數醫院可以在短時間內經安排而進行諮商外，其他醫院或基於成本考量開診不多，需預約等候，短者1個月、2個月，長者甚至要等候三個月以上，甚至需等候至2020年才能獲得諮商機會，這可能是預立醫療決定政策推行的最大障礙。

此外，消基會此次調查還發現，關於各醫院收取諮商費用的金額也頗有差異，原則上大概在新台幣2,250元到3,500元間，但此2,250元到3,500元間的費用金額，有些醫院已涵蓋掛號費在內，但有些醫院則還會再另外收取掛號費。甚至有少數醫院除收取諮商費、掛號費外，如屬首次至和信治癌醫院中心醫院者，還會再收取病歷建立費。

不過，消基會也發現屬於退輔會系統的台北榮民總醫院及高雄榮民總醫院對於具有榮民身分者採完全免費制度，台北榮民總醫院桃園分院對於具有榮民身分者及榮民眷屬完全免費，部分醫院對於殘障人士、醫院自己的員工及員工眷屬也會採打折優惠。

至於在「諮商過程所需時間」調查部分，消基會表示，絕大多數醫院對每位需求者安排的諮商時間約在60分鐘左右，另有淡水馬偕紀念醫院、光田綜合醫院、成功大學醫學院附設醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、高雄市立大同醫院5家醫院對每位需求者安排的諮商時間約在90分鐘左右。

此外，消基會此次調查也發現，除了振興醫院、和信治癌醫院中心醫院、淡水馬偕紀念醫院，3家醫院未採用團體諮商方式外，其他醫院除安排個人諮商外，另也兼採團體諮商方式進行，團體諮商收費部分，雖有部分醫院收費與個人諮商金額相同，但大多數醫院對於團體諮商每個人的收費，明顯比個人諮商費用較低。