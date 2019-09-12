生技中心攜高醫大 簽轉譯新藥開發合作備忘錄

2019-09-12 13:44 經濟日報 記者陳書璿╱即時報導



財團法人生物技術開發中心（以下簡稱生技中心）於今（12）日與高雄醫學大學（以下簡稱高醫大）共同簽立「轉譯新藥開發」合作備忘錄，雙方將鎖定全球醫藥熱門之微菌免疫醫學、精準癌症治療、再生醫學及細胞治療等領域開啟全面性合作，將新藥開發的能量進行南北對接。

生技中心近年以「藥品臨床前開發與轉譯研究」專長，成功開發多項小分子新藥與抗體新藥進入臨床試驗階段，加上配合產業政策被付與的「藥品商品化」角色，生技中心積極擴大與學、研、醫的合作以將國內新藥開發的創新能量再提升。此次乃接續中研院、國衛院、台北榮總的合作後，與高醫大攜手合作乃有南北串接的指標意義。

生技中心執行長吳忠勳指出，目前臨床治療上仍有許多亟待解決的難題，藉由高醫大於臨床醫療大數據的分析與評估，結合生技中心在新藥開發的關鍵技術與能量，將鎖定微菌體於胃腸道癌症的精準醫療、罕見疾病的新標靶藥物，進行研發合作探勘，而生技中心還能提供高醫大可商品化的案源與團隊協助推動衍生新創事業，共同讓新藥開發成果朝商品化的目標邁進。

高醫大鐘育志校長則表示，研發生醫新技術及藥物已是全球趨勢，高醫大多年來著重於小分子藥物、癌症新藥與抗體藥等開發。

然而新藥的研發過程相當複雜，生技中心進駐國家生技研究園區後，可在新藥研發價值鏈達成上下游整合功能，希望透過本次合作，結合雙方在醫藥科技上的強項，加速生技新藥發展。

本次簽約雙方已有共識在微菌免疫治療、細胞治療及再生醫學領域，展開具體合作計畫，未來不僅在新藥開發合作上廣泛交流經驗，當新藥技術研發至可技轉階段，將藉由各自產業輔導經驗以及資金，展開策略聯盟、攜手成立衍生新創公司，促使研發新藥得以進入商品化階段，進而站穩亞太、布局全球，力促台灣成為亞太新藥研發之重鎮。