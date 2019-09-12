蓮潭會館中秋送暖 兒童之家椪見好鄰居

2019-09-12 12:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳秉鍇 ╱即時報導



蓮潭國際會館中秋節送暖捐贈月餅活動11日在溫馨歡樂中展開，由台灣首府大學附屬機構蓮潭國際文教會館董事長應秀鳳捐贈大四璽月餅禮盒，衛福部南區兒童之家主任張銀旭代表接受並致謝。

蓮潭國際會館特別邀請兒童之家30位小朋友體驗手工綠豆椪，張銀旭主任強調，兒童之家椪見蓮潭國際會館這位好鄰居，不僅關懷兒童之家不遺餘力，每年都有美味月餅讓師生享用。

蓮潭國際會館董事長應秀鳳表示，多年來和兒童之家的孩子們互動良好，每年除了捐贈月餅做公益，會館人員也期待和孩子們的每次相聚，如聚餐、製作糕點等等，安排這些活動時讓大家特別快樂。應秀鳳董事長認為，持續的推動公益活動，是企業應負的社會責任，只要自己有能力一定會盡力去做。未來，她希望能有更多活動與好鄰居互動，歡迎全院師生都可以經常來會館走動。

西點主廚盧保吉親授30位小朋友手工綠豆椪，他特地準備小顆綠豆椪的內餡，讓孩子們親手製作專屬「月餅」，因為「自己做綠豆椪是一份難得而且美好的回憶」。看見孩童們玩得開心，會館的工作人員也感受到這份中秋喜悅，讓平日忙碌的西點房增添溫暖的氣氛。