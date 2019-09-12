寶得利1元買逸仙樓餐廳

2019-09-12 01:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ／台北報導



因應陸客不來，寶得利董事長張雅琍昨（11）日宣布，將以「1元併購」中式餐廳逸仙樓，規劃以逸仙樓的品牌、菜色搶進馬來西亞、海南島、鄭州、日本等市場，在購物商場開出店中店。目前雙方仍在協議最後條件，尚未簽署合約。

張雅琍昨天與財務長孫武仲協同逸仙樓經營團隊召開說明會，對於「為何能以1元併購逸仙樓」並未說明，僅表示雙方初步協議，併購後五年內將以總額1,000萬元、每年200萬元授權金給付逸仙樓，未來寶得利也會發行員工認股憑證，讓逸仙樓團隊成為寶得利股東。

張雅琍表示，今年3月、4月時每月接陸客團還有約600團，9月起至年底預估降到百團左右，因應市場變化，才會規劃併購逸仙樓，取得其餐飲經營的技術與品牌，藉此進軍餐飲業，並在海外拓點。

張雅琍說，拓點計畫除強化馬來西亞觀光購物站經營，在吉隆坡成立接待陸客為主的大型購物站，以及在馬六甲投資購物中心，還計劃在大陸海南島鳳凰機場投資設立免稅商店，以「網路下單，現場取貨」方式取得價格優勢，力拚成為海南島重要的購物商場。

張雅琍指出，寶得利長期深耕大陸各大旅行社，提供精緻服務品質，未來不會放棄核心競爭力，仍將保留陸客一條龍的服務模式，並加入餐飲業的新業務。

據了解，逸仙樓為國內老牌中式菜色餐廳，目前僅台北市南京東路一家據點，母公司為金饌餐飲顧問公司，每年營業額近6,000萬元。逸仙樓團隊說，公司仍然賺錢，願意「被併購」是看好未來海外市場機會。