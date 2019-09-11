全能呼吸宅「順天硯山行」 防空汙有一套

2019-09-11 22:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



順天建設(5525)防制空汙有一套，最新規劃會「呼吸」的好宅「順天硯山行」，標榜採用日本Tornex醫療等級的外氣清淨機，讓住戶從內而外享有優質空氣品質，成功打造越住越健康的全能呼吸宅。

此案也成為11期重劃區最受矚目的指標建案之一，銷售率迅速突破九成。

11期重劃區以崇德路為主幹道，沿線吸引星巴克、春水堂等大型連鎖品牌，更有台中馬禮遜美國學校、普霖斯頓與私立衛道中學等名校林立，文教、生活機能俱佳，且受惠於崇德、洲際雙核心商圈逐漸成形。

順天建設總經理林丙申表示，11期房價近年來呈現穩定補漲狀態，其中又以順天建設新落成的「順天硯山行」，成為企業主、高資產族群換屋首選。

順天建設看準現代人注重身體健康與居家環境品質，特別於「順天硯山行」案中引進日本Tornex醫療等級的外氣清淨機，能自動整合室內環境感測控制。

這項系統可因應都市化動態、室內外環境與行為偵測，自動換氣並有效過濾PM2.5懸浮微粒，濾網採用高壓靜電電子式集塵，過濾PM2.5可達到98.5％去除效果，比PM2.5還細小的香煙煙霧也能有效過濾，達成室內環境品質、舒適度、節能三者最佳化平衡控制策略，成功打造高含氧量的頂級好宅。

「順天硯山行」位於14樓實品屋，更是2019美國Muse Design Award金獎得獎之作，室內設計由若水設計的蔡佩君設計師操刀，坪數規劃為93坪，純白色的空間與設計師的巧手規劃，彰顯出硯山行的豪宅氣度，更讓不少潛在客戶現場下訂購屋。

林丙申説，順天建設為打造頂級好宅不遺餘力，「順天硯山行」戶戶三面採光，為拉高生活空間與增加收納機能，標準層挑高達3米4，更貼心規劃入口玄關處頂天專屬衣帽間，客廳享有7.5米的大面窗景及景觀陽台，主臥衛浴大面採光配備五星級雙檯面及獨立浴缸。

各戶衛浴設備則採用德國V&B系列，搭配德國Grohe龍頭配件，中島式廚房搭配日本原裝百萬廚具，與日本鋁窗第一品牌Tostem氣密窗材。

此案由知名綠建築設計師劉偉彥設計，規劃25層建築，總戶數88戶、單層4戶、81至93坪、3至4房，戶數單純；約718坪基地臨路謙退17.5米，與綠意相接，社區公設規劃有迎賓、交誼、人文、宴客、健身五大主題會館。

另外，此案距離普霖斯頓雙語小學約500公尺，附近馬禮遜美國學校及衛道中學散步即達，就學便利；崇德商圈公家機關、商店街、市場、三分埔公園、極限運動公園，生活休閒機能完善。