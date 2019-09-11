遠百獲頒 亞太零售最佳企業社會責任大獎

2019-09-11 18:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ╱即時報導



第19屆亞太零售商大會（簡稱APRCE）日前於中國重慶舉行，遠東百貨從19個會員國家脫穎而出，獲頒「最佳企業社會責任」大獎（Best Efforts in Social Responsibility），成為APRCE近40年來首家榮獲企業社會責任獎項的台灣百貨公司，登上國際舞台發光。

亞太零售商大會是亞太地區最具規模與影響力的零售盛會，是由19個國家組成的亞太零售商聯盟召開，每兩年舉辦一次「最佳企業社會責任」競賽，今年於重慶舉行，規模盛大為歷屆之最，吸引23個國家、近4,000位知名零售專家與企業領導人出席。

今年遠東百貨以「創造美好生活」願景獲得青睞，成為本屆「最佳企業社會責任」大獎得主。19個國家百貨零售代表中則有日本、韓國、中國大陸、香港、新加坡等國參賽，各國需先在國內選出來CSR最佳代表，再進入第二輪的亞太零售商大會舉辦的「最佳企業社會責任」競賽，採線上秘密投票；遠百能在19國中脫穎而出，可說為台灣百貨業爭光，更是國際層級的榮譽。

本屆大會主題為「新零售、新消費、新動力」，面對當前錯綜複雜的國際經濟形勢，亞太零售商聯盟（FAPRA）發出四大倡議，包括加強國際貿易合作、促進區域經濟交流、支持多邊貿易體系、推動全球貿易一體化，以適應世界經濟發展變化的需要。

遠東百貨總經理徐雪芳以中華民國百貨零售企業協會理事長身分，共同響應倡議，在合作與共享下，期望為亞太零售行業發展開闢更廣闊空間。

遠東百貨致力打造經濟、環境、社會三贏的永續成長模式，以綠色消費、社會公益、智慧新零售為三大行動目標，贏得評審團高度肯定。未來遠東百貨將深化「數位營運、數位體驗、數位管理」等創新發展，為消費者提供更多創新的數位體驗及服務。