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評／地表最強警告小三方式！她買聯合報頭版廣告 背後盤算是?

遠百獲頒 亞太零售最佳企業社會責任大獎

2019-09-11 18:53經濟日報 記者何秀玲╱即時報導

第19屆亞太零售商大會（簡稱APRCE）日前於中國重慶舉行，遠東百貨從19個會員國家脫穎而出，獲頒「最佳企業社會責任」大獎（Best Efforts in Social Responsibility），成為APRCE近40年來首家榮獲企業社會責任獎項的台灣百貨公司，登上國際舞台發光。

亞太零售商大會是亞太地區最具規模與影響力的零售盛會，是由19個國家組成的亞太零售商聯盟召開，每兩年舉辦一次「最佳企業社會責任」競賽，今年於重慶舉行，規模盛大為歷屆之最，吸引23個國家、近4,000位知名零售專家與企業領導人出席。

今年遠東百貨以「創造美好生活」願景獲得青睞，成為本屆「最佳企業社會責任」大獎得主。19個國家百貨零售代表中則有日本、韓國、中國大陸、香港、新加坡等國參賽，各國需先在國內選出來CSR最佳代表，再進入第二輪的亞太零售商大會舉辦的「最佳企業社會責任」競賽，採線上秘密投票；遠百能在19國中脫穎而出，可說為台灣百貨業爭光，更是國際層級的榮譽。

本屆大會主題為「新零售、新消費、新動力」，面對當前錯綜複雜的國際經濟形勢，亞太零售商聯盟（FAPRA）發出四大倡議，包括加強國際貿易合作、促進區域經濟交流、支持多邊貿易體系、推動全球貿易一體化，以適應世界經濟發展變化的需要。

遠東百貨總經理徐雪芳以中華民國百貨零售企業協會理事長身分，共同響應倡議，在合作與共享下，期望為亞太零售行業發展開闢更廣闊空間。

遠東百貨致力打造經濟、環境、社會三贏的永續成長模式，以綠色消費、社會公益、智慧新零售為三大行動目標，贏得評審團高度肯定。未來遠東百貨將深化「數位營運、數位體驗、數位管理」等創新發展，為消費者提供更多創新的數位體驗及服務。

遠東百貨成立52年來，持續善用通路資源及優勢，走進社會、服務人群、關心環保與公益，年底更將開幕第五代店智慧型商場遠百信義A13，此次獲頒亞太零售「最佳企業社會責任」大獎，站上國際舞台發光，對正在推動公益歡慶70週年的遠東集團來說，添增一樁榮耀喜事。

遠東百貨總經理徐雪芳（右）於本屆亞太零售商大會獲頒「最佳企業社會責任」大獎。遠百...
遠東百貨總經理徐雪芳（右）於本屆亞太零售商大會獲頒「最佳企業社會責任」大獎。遠百／提供
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