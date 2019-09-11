看好散裝後勢？台泥旗下達和航運將打造2+1艘散裝新船

2019-09-11 18:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 曾仁凱 ╱即時報導



波羅的海散裝船運價指數（BDI）最近漲上9年新高，台泥（1101）旗下100%持股的子公司達和航運今（11）日宣布將添購2+1艘散裝新船，每艘金額不超過3,500萬美元（約新台幣11億元），總投資金額上看33億元。

台泥今天代子公司達和航運公告，委託日本Sumitomo（住友）打造2+1艘散裝貨船，希望藉此擴充船隊規模。台泥主管說明，由於目前的造船價格便宜，加上未來也滿看好，達和決定加碼新造2+1艘散裝貨船，其中兩艘已經確定，另一艘則為選擇權。

新造的2+1艘散裝貨輪主要將用來載運煤炭，因為台泥本身包括水泥和電廠都要用到煤炭，自己也有一些運量需求。

達和航運現有共8艘船，其中5艘為水泥專用船，其他3艘為一般散裝貨輪，此次再加碼新造2+1艘散裝船，將使達和的船隊規模擴大至「二位數」。

在此之前，達和最近才剛有兩艘水泥專用船分別於7月和9月交船，此兩艘船皆為2、3年前就已經起造，最近陸續交船，主要是「舊換新」，淘汰掉老舊船舶。而這也是睽違15年後，台泥再度有全新水泥船交船。由於船舶技術不斷精進，達和新船皆採用最新的環保節能技術，將有利運送效率提升。

台泥企業團董事長張安平日前指出，企業有責任從「以大自然為主體、以社會利益為宗旨」的角度思考營運，做值得做的事。達和新船以節能環保概念製造，規格超越國際一般零污染、無粉塵外溢的環保規範。新船不僅強化達和航運競爭力，也展現台泥投入成為綠色工程公司的決心。