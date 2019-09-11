亞盟金融改名安誼 明年進軍日本固定收益市場

2019-09-11 16:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



亞盟金融（ FinEX Asia Investment Limited）成立近3年有成，為邁向新階段，今天宣布下周一（9月16日）起更名為「安誼金融投資股份有限公司」（Assured Asset Management Limited），彰顯全球客戶有四成來自非亞洲法人，且自明年開始正式將軍日本，鎖定偏好固定收益的退輔與保險金融機構，日本政府已承諾給予取得牌照協助，安誼也將落地成立日本l100%子公司。

聯合創辦人林彥君表示，以「安誼金融」（Assured Asset Management）為名，主要是因「Assured」在中文通常有值得信任與託付之意，「安誼」則有安享美好生活之意，以此為名正與我們提供量身打造方案幫助投資人享有安適生活，成為全球投資人值得託付的資產管理公司目標不謀而合。

歷經近3年的努力，安誼金融資產管理規模超過3億美元，今年各方面業務尤其有明顯良好發展。以美國市場為主的消費信貸基金也獲得新加坡、南韓監理機關核准註冊，以及麥格理集團(Macquarie Group) 1億美元融資額度投入投資，並且成功推出新的消費信貸商品美元短天期基金、優先列後結構型基金。

尤其消費信貸資產獨特的低波動率（0.5%）、與股債低相關、不易受黑天鵝事件影響等特質，滿足金融市場不確定下的需求，加上年化報酬率逾7%，與月配息性質，成為固定收益商品的最佳替代品，因而在亞洲市場崛起，成為亞洲投資人資產配置的一部分。

擁有豐富國際金融產業經驗的張諾仁出任首席行政總裁（CEO），帶領邁向全球型企業。並於2019年開始進軍香港以外的市場，韓國、新加坡以及日本都是目標市場。

在韓國，基金完成註冊後，已成功獲得多家韓國機構投資者投資；在新加坡，已取得金融牌照，未來將有更多布局規畫；對日本，正進行擴張至日本市場的評估。日本正面臨高齡社會及高額現金儲蓄去化難題，日本政府對於安誼金融管理的資產類別在日本市場的運用，感到高度興趣。

於此同時，安誼也善用將科技與資產管理業務結合的能力，今年也預計推出運用區塊鏈技術的供應鏈管理系統，協助製造商、中小企業，以及銀行創造三贏。目前已有日本、印尼及香港建築業客戶，系統旨在協助大型製造業有效管理供應鏈資訊的同時，提高中小企業獲得融資的可能性，進而讓銀行以及資產管理獲得優質的資產。

安誼金融為一家專職為專業與機構投資者提供直接投資全球高品質資產的全球性資產管理的金融創新公司。除了為專業以及機構投資者提供精心設計的基金產品，與投資諮詢服務，同時也為金融機構提供基金管理系統解決方案。安誼金融總部位於香港，受香港證監會監管，持牌號碼為AFQ783。