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全球第四大DSV全台最大物流廠開幕 廠設觀音有2萬坪

2019-09-11 16:53聯合報 記者曾增勳╱即時報導

丹麥商DSV百及物流公司在桃園市觀音區投資成立觀音物流中心今天舉行開幕典禮，由桃園市長鄭文燦、DSV全球物流執行董事Brian Ejsing等人剪彩啟用，成為DSV全台第6家、也是全台最大物流據點，鄭文燦說，桃園為物流產業重鎮，目前2000家物流公司，產值逾1800億元，百及物流為全球第四大物流公司擴大在觀音物流中心投資新廠2萬坪，相當2座桃園青埔棒球場，期許創造更大產值、服務更多企業，發展可期。

丹麥商DSV物流公司看好桃園發展潛力，選在桃園觀音區靠近台15線的觀音物流中心廠區，與世紀鋼構合作興建DSV全台最大物流據點，鄭文燦、Brian Ejsing及DSV亞太區物流執行副總裁Guillaume、世紀鋼構董事長賴文祥、市議員吳宗憲等人剪彩揭幕。Brian Ejsing說，他原本不看好觀音新廠整合興建，他覺得不看好，看到2萬坪物流中心開幕很驕傲，證明他當時想法錯誤，該新廠將以大數據支援，滿足客戶需求。

鄭文燦表示，物流產業在桃園蓬勃發展，桃園國際機場每年貨運量220萬到250萬公噸，已是全世界發展最快的物流機場之一，桃園更是全台物流產業重鎮，物流產業2000家、產值超過1800億元，許多物流產業紛紛在桃園投資據點發展，市政府亦規畫大園沙崙產茉專區，將以物流業為主，打造桃園成為全台物流產業最大基地。

丹麥商DSV百及物流公司桃園觀音物流中心由桃園市長鄭文燦（左四）、DSV全球物流...
丹麥商DSV百及物流公司桃園觀音物流中心由桃園市長鄭文燦（左四）、DSV全球物流執行董事Brian Ejsing（右四）等人剪彩啟用。記者曾增勳／攝影
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丹麥商DSV百及物流公司桃園觀音物流中心揭幕，斥資千萬導入VNA窄巷式倉儲技術、...
丹麥商DSV百及物流公司桃園觀音物流中心揭幕，斥資千萬導入VNA窄巷式倉儲技術、以大數據支援提供倉儲空間。記者曾增勳／攝影
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丹麥商DSV百及物流公司桃園觀音物流中心揭幕啟用，桃園市長鄭文燦（見圖）表示打造...
丹麥商DSV百及物流公司桃園觀音物流中心揭幕啟用，桃園市長鄭文燦（見圖）表示打造桃園為全台最大物流產業基地。記者曾增勳／攝影
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丹麥商DSV百及物流公司桃園觀音物流中心揭幕，斥資千萬導入VNA窄巷式倉儲技術、...
丹麥商DSV百及物流公司桃園觀音物流中心揭幕，斥資千萬導入VNA窄巷式倉儲技術、以大數據支援提供倉儲空間。記者曾增勳／攝影
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丹麥商DSV百及物流公司桃園觀音物流中心由桃園市長鄭文燦（左二）、DSV全球物流...
丹麥商DSV百及物流公司桃園觀音物流中心由桃園市長鄭文燦（左二）、DSV全球物流執行董事Brian Ejsing（左三）等人剪彩啟用。記者曾增勳／攝影
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鄭文燦世紀鋼機場
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