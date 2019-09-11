高雄加工區徵才活動18日登場 釋105職缺

2019-09-11 15:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳秉鍇 ╱即時報導



加工出口區管理處高雄分處與高雄市政府訓練就業中心，將於9月18日（星期三）上午9時30分至11時在區內第一訓練教室（高雄市前鎮區加工出口區中一路2號後棟2樓），舉辦現場徵才活動，現場有8家廠商參與徵才，歡迎想求職及轉職朋友，可把握與求才廠商直接面對面的絕佳機會。

高雄加工出口區與訓就中心為服務民眾求職、換職需要，辦理現場徵才活動，此次參加徵才的廠商有奇鋐科技、杰鑫國際物流、昶亨科技、台灣岡崎、旭宏科技、(以下為代收履歷)湧盛電機、台灣博士電子、高雄晶傑達光電等8家公司，職缺項目包括電鍍製程工程師、產線組長、倉儲事務員、OP業務助理、繪圖人員、日班產線技術員、操作工等，部分廠商還提供員工旅遊、三節獎金、年終獎金、免費供餐等福利，總計提供105個職缺，歡迎求職及轉職朋友踴躍參加。

高雄分處分處長吳大川指出，每月定點定時於園區內舉辦現場徵才活動，可創造區內廠商、勞工朋友及求職人員三贏的效益，並加速提高媒合成功機會，也是啟動高雄加工區成長的動力來源。