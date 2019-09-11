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算給你看！勞退不能終身領 有無延壽年金差在哪？

高雄加工區徵才活動18日登場 釋105職缺

2019-09-11 15:25經濟日報 記者吳秉鍇╱即時報導

加工出口區管理處高雄分處與高雄市政府訓練就業中心，將於9月18日（星期三）上午9時30分至11時在區內第一訓練教室（高雄市前鎮區加工出口區中一路2號後棟2樓），舉辦現場徵才活動，現場有8家廠商參與徵才，歡迎想求職及轉職朋友，可把握與求才廠商直接面對面的絕佳機會。

高雄加工出口區與訓就中心為服務民眾求職、換職需要，辦理現場徵才活動，此次參加徵才的廠商有奇鋐科技、杰鑫國際物流、昶亨科技、台灣岡崎、旭宏科技、(以下為代收履歷)湧盛電機、台灣博士電子、高雄晶傑達光電等8家公司，職缺項目包括電鍍製程工程師、產線組長、倉儲事務員、OP業務助理、繪圖人員、日班產線技術員、操作工等，部分廠商還提供員工旅遊、三節獎金、年終獎金、免費供餐等福利，總計提供105個職缺，歡迎求職及轉職朋友踴躍參加。

高雄分處分處長吳大川指出，每月定點定時於園區內舉辦現場徵才活動，可創造區內廠商、勞工朋友及求職人員三贏的效益，並加速提高媒合成功機會，也是啟動高雄加工區成長的動力來源。

高雄分處進一步呼籲求職朋友，可把握與雇主面對面應徵機會，宣傳自身優勢，增加錄取機率。若無法親臨現場的求職朋友，也可多加利用加工處官網查詢，找到理想的工作。

加工出口區管理處高雄分處與高市府訓練就業中心合作舉辦現場徵才活動。 圖／加工區提...
加工出口區管理處高雄分處與高市府訓練就業中心合作舉辦現場徵才活動。 圖／加工區提供
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徵才活動求職工程師
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