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解決光電廢板回收疑慮 台鹽首創漁電共生加乘循環經濟

2019-09-11 14:49經濟日報 記者吳秉鍇╱即時報導

為解決大眾對於漁電共生太陽能板未來回收相關之疑慮，並讓光電模組有效資源化，創造循環經濟，台鹽綠能董事長陳啓昱與亞邦國際科技董事長陳皇志今（11）日簽訂「 漁電共生太陽能模組資源化戰略合作協議」，目標將綠色能源與循環經濟鏈結，打造資源循環永續發展漁電共生模式。

台鹽綠能與亞邦國際科技皆為響應政府推動能源轉型、「5 2 產業」的企業， 前者致力於發展綠色能源 、 推動漁電共生； 後者專注於發展循環經濟 、 推動資源再生。雙方共同攜手合作，將綠色能源與循環經濟鏈結，目標打造全臺第一的資源循環綠色漁電專區。

未來台鹽綠能在台南協助的漁電共生太陽能發電工程預計將有4 百億資金的投入，年發電量即可達6億萬多度 。 太陽光電案場在生命週期當中所產出的光電廢板皆會優先由亞邦國際科技進行妥善處理，將進行光電 廢板高質化再生再利用推動，拆解光電廢板中的各類物質產品，回到工業循環體系中再度二次使用，確保資源循環再用 。雙方將致力於維護臺南沿海一帶的生態環境， 讓漁電共生用地在20年後 能 回復到最佳原始樣貌。

陳啓昱指出，台鹽綠能推動的漁電共生是為一種肩負地方再生使命的新經濟型態，以農地農用的原則結合養殖漁業與綠能發電系統， 以綠色資源協助漁村發展，達到環境永續及社區永續發展。目標在三年內設置總裝置容量達 1GW 以上，目前已簽約土地面積超過1000公頃，總設置太陽能板的數量將相當可觀。

陳啓昱表示，以目前的技術，太陽能板保固的發電效率都高達 25 年，雖然離除役年限還相當遙遠，但「永續」是臺鹽綠能的經營理念，因此現階段就要確保太陽能板能朝資源化發展。期望透過亞邦國際科技專精的太陽能模組回收處理技術，讓廢板能資源化、無害化的循環再利用，並創造出可觀的循環經濟，讓漁電共生「永續」的概念能更完整。

陳皇志指出，亞邦國際科技集團長期投入於半導體廠、液晶面板廠及太陽能板廠等高科技廠生產所需之自動化、智能化、潔淨化相關先進解決方案，是一家全方位「智慧機械、機械循環經濟」的系統整合服務商，相信絕對有足夠的技術與能力，完善處理漁電共生案場將來退役的太陽能模組。

台鹽綠能董事長陳啓昱與亞邦國際科技董事長陳皇志 11 日共同簽訂「 漁電共生太陽...
台鹽綠能董事長陳啓昱與亞邦國際科技董事長陳皇志 11 日共同簽訂「 漁電共生太陽能模組資源化戰略合作協議」。照片／業者提供
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