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陸客不來拚轉型？寶得利「1元併購」逸仙樓

2019-09-11 14:47經濟日報 記者黃文奇╱即時報導

因應陸客來台減少，寶得利(5301)董事長張雅琍11日召開記者會宣布，計劃以「一元併購」逸仙樓，搶進馬來西亞、海南島、鄭州、日本等海外市場，結合地產合作開立商場店中店，進而建立餐飲及購物店零售等品牌，預估海外營收，以彌補台灣市場原本的營收。

張雅琍表示，公司在台灣部分的營運的確受到陸客來台人數大幅減少影響，今年3、4月時每月還有5、600團，但自9月開始到年底，預估會降到200-100團左右，為因應陸客減少對台灣市場的影響，遂以「一元併購」逸仙樓，取得逸仙樓的技術及品牌，藉此進軍餐飲業，並且在海外拓點。

目前海外拓點計畫除持續強化馬來西亞觀光購物站經營，在吉隆坡投資成立接待陸客為主的大型購物站，於馬六甲投資購物中心外，還計劃在海南島鳳凰機場投資設立免稅商店，以「網路下單，現場取貨」方式取得價格優勢，力拼成為全海南島重要的購物商場，可望彌補台灣的不足。

張雅琍指出，寶得利的海外轉型計畫能在如此短時間內佈建完成，主要和公司長期以來深耕中國大陸各大旅行社，以精緻服務品質的產業核心競爭力有極大關係，這次在外海的拓點能取得初步成績，正是因為以往累積的口碑，讓海外不論是當地政府或是企業都很願意與我們合作，所以，寶得利不會放棄自己的核心競爭力。

計劃併購逸仙樓就是為了公司轉型和海外拓點，張雅琍說，除了馬來西亞、海南島、鄭州、深圳及日本之外，尤其是深圳已取得目前最火紅的地下街商場地段共三個點做餐點及手搖飲，只要大陸旅客到的地方都將是公司下一個拓點的標地；此外，目前也在跟微風談駐店，不管景氣與否，民以食為天是不變的事實，她強調，好的品牌和餐飲，會是寶得利接下來轉型和海外拓點的最佳利器。

至於公司員工未來發展，張雅琍表示，「對員工權利的維護一個都不能少」是最高原則與方針，事實上，雖然目前台灣的業績受影響，但公司從10月份開始與同業進行併店策略合作，除了每月可減少數佰萬的管銷費用外，更可達到1+1大於2的效果。

至於員工的安排，與同業聯盟的公司，我們彼此都會先做資遣，再部分回聘到聯盟的公司。公司會完全尊重員工的意願，不管是選擇離開、資遣、留職停薪、續留於關係企業或無薪假，都會全力給予協助。

寶得利董事長張雅琍（左）今天宣布寶得利一元併購逸仙樓，右為寶得利發言人孫武仲。記...
寶得利董事長張雅琍（左）今天宣布寶得利一元併購逸仙樓，右為寶得利發言人孫武仲。記者黃文奇/攝影
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馬來西亞陸客餐飲業併購深圳觀光無薪假
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