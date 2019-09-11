外食族越來越多！ 便利商店熱食銷售額近兩年增百億

2019-09-11 14:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 翁至威 ╱即時報導



公平會今（11）日發布2018年我國主要連鎖式便利商店產業調查概況，去年便利商店門市家數成長3.58%，是自2011年以來最大增幅，便利商店密集度僅次於南韓，其中台北市每平方公里就有近六家店，密集度最高。

至於銷售商品概況，外食族越來越多，連鎖便利商店以一般食品類及影音書報類銷售項數最多，而便當、三明治及熱食銷售金額近兩年來增加超過百億元。

公平會連續多年針對全國主要連鎖便利商店業者進行產業調查，今發布2018年調查結果。

公平會表示，2018年底我國主要連鎖式便利商店包括統一超商、全家便利商店、萊爾富、來來超商及台糖蜜鄰等五家，門市營業據點共計10,905家店，較2017年底增加377家店，成長率為3.58%。

若以密集度觀察，2018年每平方公里就有0.31家店，略高於2017年的0.3家店。以縣市區分，台北市每平方公里就有5.99家店，密度最高；其次則為新竹市，每平方公里3.01家店；第三名則為嘉義市，每平方公里1.85家店。密度最低則為台東縣與花蓮縣，顯示都會區仍為各事業優先考量之設立地點。

據調查，平均每人每年前往連鎖便利商店消費次數約131次，平均每人每次消費金額約79元。