日本環球影城利蓓薾酒店 11月13日開幕

2019-09-11 14:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



日本大阪環球影城全新官方合作酒店「日本環球影城利蓓薾酒店（LIBER HOTEL AT UNIVERSAL STUDIOS JAPAN）」即將於11月13日盛大開幕。由日本知名鮮食食品製造集團株式會社武藏野與日本環球影城聯手打造的利蓓薾酒店，占地超過16,970平方公尺，具備多達760間客房，是目前日本環球影城8家官方合作酒店中，占地最大、房間最多的全新酒店。

利蓓薾酒店最大亮點之一為環球影城首度授權三大主題房型，包括史努比、侏儸紀世界、芝麻街。凡入住上述三大主題房型的旅客能獲得印有個人姓名的專屬房卡、主題設計Spa包及毛巾等，而利蓓薾酒店開幕資訊在日本公開後，旋即造成影迷間熱議與下訂，開放訂房兩周內，史努比花生爵士房即獲預訂一路至年底，顯見主題房的強大魅力。距離正式開幕雖仍有近兩個月時間，利蓓薾酒店的開幕日訂房率已近60%。11月中旬適逢日本賞楓季，料將掀起另一波預訂熱潮。

此外，利蓓薾酒店三樓設有天然溫泉大浴場Riverside Spa，另有露天風呂，泡湯的同時一邊感受安治川河畔微風，十分療癒。酒店一樓大廳設有環球影城專賣店，販售各類周邊商品，且為節省旅客於影城櫃檯購票的時間，利蓓薾酒店增設專屬票券櫃台，販售環球影城門票、快速通關券、來往海遊館的船票及其他眾多旅遊票券，以一站式服務減少旅客來回奔波時間。