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貴婦百貨Bellavita董座梁怡敏：三年內營收要破百億元

2019-09-10 21:33經濟日報 記者何秀玲╱即時報導

BELLAVITA寶麗廣塲今年邁入十周年，周年慶將於9月13日至23日舉行，今年中庭主視覺以奇幻叢林為主軸，10日晚間舉辦媒體預展；BELLAVITA董事長梁怡敏以及董事總經理梁佳敏難得再次連袂出席。梁怡敏表示，BELLAVITA自2015年開始獲利，希望三年內目標達營收百億元；至於未來是否要再擴點，她説，兩岸有不少人洽詢展店，只是需考量許多因素，有好地點都不排除再開店。

梁怡敏説，這十年來一直努力做出差異化，對於開商場從未後悔，「這些年來都是戰戰兢兢，盡量做到最好」，2015年開始獲利，今年業績仍希望成長兩位，目標三年內營收可達到100億元，花了多年拚出亮眼成績，她也感性地說，「希望媽媽（梁秀卿）在，可惜她不在了。」至於父親梁次震，她則表示，爸爸不是一個會輕易說出感性話的人。

被問到籌備BELLAVITA時是否有跟姊姊吵架，挺著大肚子、將於十月臨盆的梁佳敏笑著說，籌備期比較會吵，「睡覺起來彼此就講話了」，在開幕後就開始冷靜面對。

BELLAVITA下一個十年會怎麼走？除了精品之外，目前商場有30%為餐飲，梁佳敏説，精品和餐飲都會再加入品牌；四樓餐飲則將有米其林義大利餐廳將在今年底或明年初進駐。

目前BELLAVITA金鑽卡（需年消費150萬元）跟珍珠卡（需年消費15萬元）等VIP會員有1萬多位，消費力驚人。

BELLAVITA 9月20日將舉辦「BELLAVITA時尚之夜」聯合大秀，中庭裝置晉升為國際摩登秀台，結合館內經典名品打造BELLAVITA的時裝大秀，串聯國際精品品牌，極致創意結合華麗視覺，以國際規格標準，攜手DELVAUX、GIORGIO ARMANI、Roger Vivier、LA PERLA、RENE CAOVILLA、ETRO、ERMANNO SCERVINO、MIA BOUTIQUE、Bonpoint，將由模特兒眾多獨家商品，演繹2019-2020秋冬流行趨勢；今年周年慶則預計成長7至10％。

BELLAVITA寶麗廣塲今年邁入十周年，周年慶將於9月13日至23日舉行，今年...
BELLAVITA寶麗廣塲今年邁入十周年，周年慶將於9月13日至23日舉行，今年中庭主視覺以奇幻叢林為主軸，10日晚間舉辦媒體預展；BELLAVITA董事長梁怡敏（左）以及董事總經理梁佳敏（右）難得再次連袂出席。記者何秀玲／攝影
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BELLAVITA寶麗廣塲今年邁入十周年，周年慶將於9月13日至23日舉行，今年...
BELLAVITA寶麗廣塲今年邁入十周年，周年慶將於9月13日至23日舉行，今年中庭主視覺以奇幻叢林為主軸。BELLAVITA／提供
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餐飲周年慶營收
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