建經大師講座 邵唯晏：放大差異化才能找到藍海

2019-09-10 21:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



兩岸知名設計人、竹工凡木設計研究室總監邵唯晏，今(10)日應台中市建築經營協會大師講座邀請，暢談「智人、建築未來」。他建議建築人或設計人不要在單一領域思考，尤其應找到差異化，並將其放大，才能在競爭激烈的市場中找到藍海。

在跨界浪潮襲捲全球之際，邵唯晏認為有四種認知是大家必須具備的，分別為：知識的交互決定你的創造能力，認知的維度決定你的進化深度；差異的建立決定你的競爭實力，成長的模式決你的提昇高度。

他強調，未來的建築人與設計師一定要有高敏感度，必須因應時代的需求及變化作調整。另外，也不要做大家都熟悉的事，結果陷入競爭的紅海，而是應該儘可能去思考未來，創造各種可能性，找到差異化。

邵唯晏不到30歲就成立個人工作室，現任「竹工凡木設計研究室」台北總部主持人，也是台南分部、北京分部、杭州分部的設計總監，另外任教於中原大學建築系及室設系，專長為空間設計與電腦輔助設計（CAD/CAM）整合。

邵唯晏長期關注世界設計脈動，並強調設計實務與學術研究並行的重要性，2014年榮獲年度新銳設計師及獲選亞洲華人新勢力50，著有「當代建築的逆襲：從勒‧科比意到札哈‧哈蒂，從線性到非線性建築的過渡」一書，並榮登誠品排行榜第五名。